La Libye célèbre la réouverture de son musée national

La Libye a célébré vendredi 12 décembre la réouverture de son musée national, situé dans le complexe historique du Château rouge à Tripoli, marquant un événement culturel significatif après 14 ans de fermeture suite au soulèvement populaire de 2011.

Des spectacles célébrant la réouverture du Musée national de Tripoli, en Libye, le 12 décembre 2025.

Photos aériennes prises par un drone sur la réouverture du Musée national de Tripoli, en Libye, le 12 décembre 2025.

Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN

#Libye #réouverture #musée national

