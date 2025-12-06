Le grand architecte Frank Gehry, maître du déconstructivisme, est mort

L'architecte américano-canadien Frank Gehry, l'un des rares de sa profession à s'être hissé au rang de superstar à travers la planète, est mort vendredi 5 décembre à l'âge de 96 ans, a fait savoir l'équipe de ce maître du déconstructivisme.

Photo : AFP/VNA/CVN

À l'origine de bâtiments emblématiques tels que le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne ou la Fondation Louis Vuitton à Paris, Frank Gehry est décédé "ce matin dans sa maison de Santa Monica à l'issue d'une courte maladie respiratoire", a écrit son équipe dans un courriel.

C'est là, sur la façade maritime de Los Angeles en Californie, que le jeune architecte construit sa maison en 1978, une enveloppe autour d'un bungalow hollandais qui pose les principes de son style architectural.

Né Frank Owen Goldberg au Canada en 1929 au sein d'une famille juive, il changera, après ses études en Californie, son nom pour se protéger de l'antisémitisme.

Avec la faculté de droit de Loyola à Los Angeles, pensée entre références antique et ruptures, il réalise sa première oeuvre d'envergure, et reçoit quelques années plus tard, en 1989, le Prix Pritzker, plus haute distinction architecturale dans le monde.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a salué vendredi soir 5 décembre son "approche révolutionnaire" de l'architecture.

"Imagination audacieuse"

Photo : AFP/VNA/CVN

L'ouverture en 1989 du musée Guggenheim à Bilbao assoit sa réputation internationale. "Nous lui serons éternellement reconnaissants, et son esprit et son héritage resteront toujours liés à Bilbao", a réagi l'institution sur X.

Il reprendra les courbes complexes et asymétriques du musée espagnol pour dessiner la vaste salle de concert Walt Disney, chez lui à Los Angeles en 2003. L'orchestre philharmonique de Los Angeles, qui utilise ce bâtiment, s'est dit vendredi 5 décembre sur X "dévasté" par le décès d'un architecte à "l'imagination audacieuse".

Avec tous ces projets, Frank Gehry brouille la frontière entre architecture et art. Novateur, il ébranle le monde de l'architecture contemporaine et popularise la profession.

L'une de ses dernières œuvres majeures sera la Fondation Louis Vuitton, monument futuriste de béton et de verre qui jouxte le Jardin d'acclimatation du bois de Boulogne, dans l'ouest de Paris.

Photo : AFP/VNA/CVN

Son commanditaire, le milliardaire français et patron du groupe de luxe LVMH, Bernard Arnault, s'est dit dans un communiqué "immensément attristé" par le décès de Frank Gehry. L'architecte, affirme-t-il, "savait incomparablement modeler les formes, plisser le verre comme une toile, le faire danser comme une silhouette".

"Avec la Fondation Louis Vuitton pour la Création, il a donné à Paris, à la France, son plus beau chef d'œuvre et l'expression la plus élevée de sa puissance créatrice, à la hauteur de l'amitié qu'il portait à notre ville et de l'affection qu'il témoignait à notre culture", a-t-il ajouté.

Il avait aussi laissé sa marque à New York en achevant, en 2010, le 8 Spurce Street, son premier gratte-ciel et qui compte parmi les plus hautes tours résidentielles du monde avec 76 étages.

AFP/VNA/CVN