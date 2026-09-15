Hanoi Jazztival 2026 : un nouvel élan pour le jazz vietnamien

Réunissant sept groupes internationaux et huit formations majeures du pays, Hanoi Jazztival 2026 placé sous le thème "Jazz de Hanoï - Mélodies sans frontières" entend ouvrir de nouveaux horizons au jazz vietnamien. Prévu du 17 au 19 septembre dans plusieurs lieux culturels de la capitale, il nourrit l’espoir d’un nouvel essor pour ce genre musical.

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Photo : SVHHN/CVN

À la veille de l’événement, deux figures emblématiques de générations différentes du jazz vietnamien, l’"Artiste Émérite" et saxophoniste Quyên Van Minh et l’artiste saxophoniste Tùng Sax, partagent leurs attentes et leurs réflexions sur la portée de ce festival.

Ouvrir à de nouveaux espaces

Pour Quyên Van Minh, ambassadeur du Hanoi Jazztival 2026, l’organisation d’un événement de cette envergure à Hanoï constitue une étape attendue depuis de nombreuses années. Alors que d’autres pays accueillent depuis longtemps des festivals de jazz dédiés, le Vietnam ne disposait auparavant peut-être pas de toutes les conditions requises pour se lancer.

Aujourd’hui, la tenue d’un tel rendez-vous dans la capitale représente donc, selon lui, une excellente nouvelle pour le paysage musical national.

Tùng Sax partage cette appréciation. À ses yeux, l’événement constitue une avancée majeure aussi bien pour les professionnels que pour les mélomanes. Le jazz a besoin d’espaces de spectacle vivant permettant aux artistes de dialoguer, d’improviser et de transmettre leur énergie aux spectateurs.

Un festival d’envergure peut ainsi offrir davantage d’opportunités de scène, tout en favorisant les rencontres et les échanges entre générations d’artistes et entre musiciens vietnamiens et internationaux.

Pour le public, il s’agit également d’une occasion idéale d’aborder le jazz dans un cadre plus ouvert et plus accessible. Souvent perçu à tort comme un genre difficile, académique ou réservé à une élite, le jazz peut pourtant révéler, en direct, sa richesse émotionnelle, sa liberté et sa formidable capacité à créer des liens. "Je crois qu’un festival organisé de manière professionnelle aidera le jazz à sortir du cadre restreint des clubs, bars ou hôtels pour se rapprocher davantage du grand public", estime Tùng Sax.

Faire émerger une identité propre

Pour les professionnels, le Hanoi Jazztival 2026 marque également une démarche proactive du Vietnam dans la création d’un espace permettant de définir et de raconter l’histoire de l’identité propre au jazz vietnamien.

Après plusieurs décennies de développement, le pays compte désormais une génération de jeunes artistes maîtrisant parfaitement la technique et capables de s’adapter rapidement aux tendances contemporaines. Ceux-ci cherchent également à insuffler l’âme et la culture vietnamiennes dans chaque phrase musicale.

Selon Tùng Sax, le Vietnam dispose d’une riche matière première, allant de la musique folklorique et traditionnelle à la vie contemporaine. Exploitée avec discernement et respect, et non par le biais de simples juxtapositions formelles, cette richesse peut grandement contribuer à faire émerger une voix authentique pour le jazz national.

Pour Tùng Sax, l’essor du jazz ne relève pas uniquement des efforts des artistes, mais de toute la structure d’un écosystème. Le genre se construit dans la durée, grâce à l’expérience de la scène et à l’interaction constante entre musiciens. Il faut également laisser du temps au public pour s’approprier cette musique et développer de véritables habitudes d’écoute.

Photo : CTV/CVN

Dans un marché musical qui privilégie les formats facilement viralisables et capables de toucher instantanément les masses, le jazz peine à générer un impact immédiat comparable à celui de la pop ou d’autres styles grand public.

"Par ailleurs, il nous manque encore des scènes stables, des actions de communication approfondies et des mécanismes d’investissement à long terme pour le jazz" analyse Tùng Sax. Les musiciens doivent dès lors en permanence composer avec cet équilibre délicat entre intégrité artistique et impératifs du marché.

Quyên Van Minh estime que cette édition 2026 constitue une formidable opportunité de faire résonner le jazz aux quatre coins de la ville durant trois jours. À l’avenir, des manifestations similaires pourraient, selon lui, s’inviter régulièrement les week-end. Mais pour structurer une programmation récurrente, il faudra du temps et de la constance.

Tùng Sax espère quant à lui que le Hanoi Jazztival transcendera le format d’un simple rendez-vous annuel pour s’imposer comme une plateforme pérenne, jalonnée d’ateliers, de masterclasses, d’échanges professionnels, de programmes éducatifs pour les étudiants et de projets artistiques conjoints entre talents vietnamiens et internationaux.

Thuy Hà/CVN