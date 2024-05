Ouverture du premier sommet des dirigeants de la R. de Corée, de la Chine et du Japon

Les dirigeants sud-coréen, chinois et japonais se sont rencontrés lundi 27 mai à Séoul pour leur premier sommet trilatéral depuis près de cinq ans.

Photo : Yonhap/VNA/CVN

La rencontre entre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ne devrait pas déboucher sur d'importantes avancées mais les dirigeants espèrent qu'elle contribuera à redynamiser la diplomatie tripartite.

Lors du sommet, M. Li a appelé Tokyo et Séoul "à ne pas transformer les questions économiques et commerciales en jeux politiques ou en questions de sécurité, et à rejeter le protectionnisme ainsi que le découplage ou la rupture des chaînes d'approvisionnement", a rapporté l'agence Chine Nouvelle lundi 27 mai.

Séoul, Tokyo, Pékin ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une "dénucléarisation de la péninsule coréenne" et de la paix qui est de leur "intérêt commun", lors de ce sommet où les dirigeants des trois États voisins ont promis de renforcer leur coopération et d'encourager la conclusion d'un accord de libre-échange trilatéral.

APS/VNA/CVN