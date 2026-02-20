Félicitations au IXᵉ Congrès du Parti des travailleurs de Corée

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations au Parti des travailleurs de Corée (PTC) à l’occasion de la tenue de son IXᵉ Congrès national.

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Dans ce message, le Comité central du PCV présente ses plus chaleureuses félicitations au IXᵉ Congrès national du PTC et salue les réalisations notables accomplies par ce dernier dans la direction du peuple nord-coréen frère, œuvrant à l’édification et au développement d’un pays socialiste.

Le Comité central du PCV se déclare convaincu que ce Congrès constituera une étape importante, guidant la République populaire démocratique de Corée (RPDC) dans la réalisation de ses objectifs.

Il réaffirme également que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance au renforcement des excellentes relations de coopération entre le PCV et le PTC, ainsi qu’entre les États et les peuples des deux pays frères, le Vietnam et la RPDC.

VNA/CVN