Le Parti communiste suisse exprime sa confiance dans le modèle de développement du Vietnam

Le Parti communiste suisse (PCS) a exprimé sa ferme confiance dans la trajectoire de développement du Vietnam, soulignant que le pays constitue un exemple convaincant de construction socialiste, avec des réussites économiques remarquables.

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Photo : Van Tuân/VNA/CVN

À l’occasion des récentes élections au Vietnam, le secrétaire général du PCS, Massimiliano Ay, a félicité Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), pour son élection à la présidence de la République, Lê Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre, et Trân Thanh Mân pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Massimiliano Ay a déclaré suivre de près les principaux événements politiques du PCV ainsi que la situation du développement socio-économique de ce pays d’Asie du Sud-Est. Il a félicité le Vietnam pour la réussite de l’organisation de ses récentes élections législatives, les qualifiant d’étape politique majeure.

Il a souligné l'importance pour son parti de se tenir informé des résolutions du PCV, alors que le Vietnam poursuit sa marche vers le socialisme.

Le Vietnam offre au PCS de précieux expériences, a-t-il déclaré, ajoutant que l'élection de Tô Lâm aux postes de secrétaire général du Parti et de président de la République témoigne d'une grande confiance et contribue à assurer l’unité entre les orientations de développement national et le rôle dirigeant du Parti.

Massimiliano Ay a également présenté les activités du PCS au cours du premier trimestre, notamment les programmes d'action exprimant la solidarité avec Cuba. Il a indiqué que les initiatives de solidarité entre la jeunesse suisse et la révolution cubaine avaient donné des résultats positifs, tout en exprimant son souhait de coopérer avec les partenaires concernés afin de faire connaître, en Suisse, l’expérience vietnamienne de construction du socialisme.

Le responsable a souligné que le Vietnam demeure relativement méconnu de la jeunesse suisse, mais que son modèle socio-économique pourrait constituer une source d'inspiration. Il a cité les réussites économiques de ce pays d'Asie du Sud-Est comme preuve que le socialisme n'est pas synonyme de pauvreté et a indiqué que le PCS espère organiser prochainement des activités éducatives, notamment dans les écoles, afin de présenter l'expérience vietnamienne.

VNA/CVN