Un expert chinois met en lumière les acquis de la visite du dirigeant Tô Lâm en Chine

Après son élection à la présidence du Vietnam, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a une nouvelle fois choisi la Chine comme première destination à l’étranger, illustrant l’importance accordée au développement des relations bilatérales.

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C’est l’évaluation de Wei Wei, chercheur chinois sur le Vietnam et chef du département de langue vietnamienne à la Radio et Télévision centrale de Chine, lors d’un échange avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Photo : VNA/CVN

Le programme de la visite, plein d’activités, a abouti à de nombreux résultats concrets. Des dizaines d’accords de coopération ont été signés dans des domaines tels que les relations interpartis, la sécurité publique, la justice, l’économie, les chaînes d’approvisionnement, les douanes, les sciences et technologies, la vie sociale, le développement des ressources humaines, les médias et la coopération décentralisée.

Selon Wei Wei, trois activités ont particulièrement marqué cette visite : la visite de la Nouvelle Zone de Xiong’an, la rencontre avec des représentants de la jeunesse vietnamienne et chinoise en présence du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, ainsi que l’expérience du train à grande vitesse.

La visite de la Nouvelle Zone de Xiong’an illustre clairement l’intérêt du Vietnam pour l’expérience chinoise en matière de développement et d’urbanisme. La visite du dirigeant vietnamien Tô Lâm à Xiong’an a offert une vision concrète de la manière dont la Chine intègre les technologies "intelligentes, vertes et innovantes" dans l’ensemble du processus de planification, de construction et de développement urbain, fournissant des enseignements importants pour le développement urbain du Vietnam.

La rencontre avec des représentants de la jeunesse Vietnam - Chine reflète les attentes élevées des deux dirigeants quant à l’avenir des relations bilatérales. L’accent mis par les secrétaires généraux des deux Partis sur l’amitié entre les jeunes vise à faire de la nouvelle génération les héritiers et les promoteurs de l’amitié Vietnam–Chine.

L’expérience du train à grande vitesse a constitué un autre point marquant. En quatre jours, le dirigeant vietnamien Tô Lâm a emprunté deux fois ce mode de transport : une fois de Pékin à Xiong’an et une autre de Pékin à Nanning, dans la région du Guangxi. Cette expérience a apporté des enseignements importants pour le projet de ligne à grande vitesse Nord - Sud envisagé par le Vietnam.

Évaluant l’article du secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm publié dans le Quotidien du Peuple, l’expert chinois a souligné qu’il offre une vue d’ensemble des relations bilatérales, mettant en avant trois aspects clés.

Tout d’abord, Tô Lâm insiste sur le rôle fondamental de l’amitié traditionnelle et de la camaraderie révolutionnaire entre les deux pays. Il souligne également que l’amélioration continue des liens stratégiques repose sur les intérêts fondamentaux et à long terme de chaque partie. Par ailleurs, il estime que les efforts conjoints pour construire une communauté d’avenir partagé à portée stratégique ouvriront de nouveaux espaces de développement dans la nouvelle ère.

Enfin, Wei Wei a rappelé que, selon Tô Lâm, des relations solides et durables entre les deux pays répondent aux intérêts des peuples vietnamien et chinois et contribuent à la paix et au développement de la région.

VNA/CVN