F1 : nouvelle victoire pour Antonelli et Mercedes, mais la concurrence se rapproche

Et de trois ! Kimi Antonelli a remporté son troisième Grand Prix consécutif le 3 mai à Miami mais a pu constater que la concurrence s'était considérablement rapprochée de son écurie, Mercedes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Du haut de ses 19 ans, le jeune Italien est devenu le premier pilote de l'histoire à convertir ses trois premières pole positions en victoires. Mais il a dû batailler pour y parvenir, notamment face aux McLaren, qui ont connu un net regain de performance en Floride.

Antonelli a fait preuve de beaucoup de maturité pour s'imposer : malgré un nouveau départ difficile, il a patiemment attendu son heure et n'a jamais paniqué quand il s'est fait dépasser par des adversaires. De plus, il n'a pas commis d'erreur, contrairement à d'autres pilotes très expérimentés comme le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) ou le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), tous deux partis en tête-à-queue.

"Je suis très content. Mon départ a été un peu meilleur que lors du sprint samedi. J'ai bloqué mes roues au premier virage car j'ai dû éviter Charles (Leclerc) et j'ai fait une petite erreur de gestion de l'énergie. Mais après on avait un bon rythme et le passage aux stands a été très bon", a expliqué l'Italien, qui a conforté sa place de leader du championnat.

Antonelli, qui a atteint la barre symbolique des 100 points, devance désormais de 20 longueurs son coéquipier britannique George Russell, qui a arraché la quatrième place dans le dernier tour mais a globalement connu un week-end décevant.

McLaren et Red Bull en progrès

"Ce n'est que le début de la saison, la route est encore longue, mais on travaille dur et l'équipe réalise un boulot incroyable. Je vais profiter de cette victoire puis me remettre vite au travail car le Grand Prix du Canada arrive" dans trois semaines, a-t-il ajouté.

Si Mercedes poursuit sa domination avec ce nouveau succès, l'écurie allemande n'écrase toutefois plus la concurrence comme ce fut le cas lors des trois premières manches de la saison.

McLaren arrivait au Hard Rock Stadium avec des nouveautés sur ses voitures et elles ont visiblement très bien fonctionné, à l'image de la pole position et de la victoire du Britannique Lando Norris lors de la course sprint le 2 mai.

L'écurie anglaise a mis fin à l'invincibilité de Mercedes et a poussé l'écurie allemande dans ses retranchements le 3 mai lors du Grand Prix, que Norris semblait en mesure de remporter.

"Mes sentiments sont mitigés, a avoué le champion du monde en titre. On aurait dû s'arrêter aux stands en premier. Kimi (Antonelli) a fait du bon travail mais je suis déçu car j'aurais pu gagner. Mais ça reste un week-end positif et il faut que l'équipe soit contente du travail effectué."

Tonneau pour Gasly

Red Bull, à la peine en mars, a également bien progressé ce week-end. Après avoir décroché la deuxième place sur la grille, Verstappen a terminé cinquième le 3 mai après avoir été plombé par un tête-à-queue dès le deuxième virage de la course alors qu'il venait de prendre les commandes.

Mais après avoir incroyablement remis sa monoplace dans le sens de la marche, "Mad Max", relégué au 10e rang puis au 16e après avoir changé de pneus dès le septième tour durant le déploiement de la voiture de sécurité, a effectué une superbe remontée et a même repris la tête au 29e des 57 tours. Il a toutefois ensuite rétrogradé au classement en raison de l'usure de ses gommes dures.

La course a été compliquée pour les Français puisque Pierre Gasly (Alpine) et Isack Hadjar (Red Bull) ont été contraints à l'abandon dès le sixième tour sur deux accidents, alors qu'Esteban Ocon (Haas) a pris la 13e place.

Gasly, percuté par le Néo-Zélandais Liam Lawson (Racing Bulls) alors qu'il était en train de le dépasser, a fait un spectaculaire tonneau mais en est sorti indemne, alors qu'Hadjar est parti à la faute en accrochant le mur à l'intérieur d'un virage, ce qui a brisé sa suspension avant-gauche.

Alpine peut tout de même être satisfaite de son week-end à Miami puisque Gasly a terminé huitième du sprint samedi et l'Argentin Franco Colapinto septième du GP le 3 mai après avoir grappillé une place grâce à une pénalité de 20 secondes infligée à Leclerc pour avoir coupé des chicanes dans le dernier tour.

L'écurie française a ainsi confirmé être actuellement la cinquième force du plateau derrière les quatre cadors (Ferrari, McLaren, Mercedes et Red Bull).

AFP/VNA/CVN