Euro de basket : la Turquie gifle la Grèce et rejoint l'Allemagne en finale

L'Allemagne, championne du monde en titre, et la Turquie, épatante contre la Grèce de Giannis Antetokounmpo, se sont qualifiées le 12 septembre pour la finale de l'Euro de basket à Riga.

>> Euro de basket : les Bleus ont tenu le choc face à Doncic

>> Euro de basket : les Bleus, portés par Yabusele, rebondissent contre la Pologne

>> Euro de basket : la Grèce et la Turquie au rendez-vous des demies

Photo : AFP/VNA/CVN

Le 14 septembre, l'Arena de Riga sera le théâtre d'une finale européenne inédite entre les deux nations invaincues de cette édition : l'Allemagne cherchera à s'offrir son premier titre depuis 1993, la Turquie son premier titre tout court.

Le 12 septembre, elles ont en tous cas prouvé - si elles ne l'avaient déjà pas fait - qu'elles avaient l'étoffe d'être championnes. L'une en assumant son statut de favorite devant la Finlande (98-86), l'autre en infligeant une claque à la Grèce de la star Giannis Antetokounmpo (94-68).

Tournant à 29,8 points de moyenne pendant tout l'Euro, le "Greek Freak" a été limité à 12 points (12 rebonds, 5 passes), l'un des signes de la gueule de bois qui attendra le 13 septembre les Grecs.

Car les coéquipiers d'Alperen Sengun ont réalisé une performance époustouflante, dès la première période.

Les hommes de Vassilis Spanoulis - coupables au total de 22 pertes de balles - ont pris l'eau dans le premier acte (49-31), avec 18 points pour Ercan Osmani (28 au total, 6 rebonds), et un Alperen Sengun certes à 5 points, mais précieux sur le plan défensif avec 9 rebonds captés et 2 interceptions, et à la distribution avec 6 passes.

Antetokounmpo était, lui, limité à quatre petits points à la pause, et n'a pas pu se muer en héros du soir alors que les Turcs ont continué à réciter leur partition dans le deuxième acte et à creuser l'écart.

L'Allemagne en patron

Avec cette lourde défaite - le deuxième revers le plus large subi en demi-finale au cours des 50 dernières années selon la Fiba - la Grèce devra se contenter d'aller chercher le bronze dimanche.

Et cela n'aura rien d'aisé contre une valeureuse équipe de Finlande qui, le 12 septembre, a disputé sa première demi-finale lors d'un Euro et dont le rêve a logiquement pris fin contre l'Allemagne, championne du monde.

Malgré une fin de troisième quart-temps qui a un temps laissé imaginer une remontée fantastique, la Mannschaft de Franz Wagner (22 pts, 5 rebonds) et Dennis Schröder (26 pts, 12 passes, 5 rebonds) a dominé les débats.

Coupable notamment d'un deuxième quart-temps très compliqué, et victime en prime de l'efficacité et de la belle adresse adverse - 8/16 à 50% de réussite à 3 points à la pause - la sélection emmenée par Lauri Markkanen, discret le 12 septembre (16 pts, 8 rebonds), comptait déjà 14 points de retard à la mi-temps (61-47).

Le beau match d'Olivier Nkamhoua (21 pts, 9 rebonds, 3 passes), et le tir primé d'Edon Maxhuni, les a ramenés un court instant à six unités (77-71) en fin d'un troisième quart-temps au cours duquel les Finlandais ont accusé 18 points de retard.

Une révolte qui n'a pas été suivie d'effet. Avec trois tirs primés consécutifs, les coéquipiers de Daniel Theis ont remis un dernier coup d'accélérateur pour filer à grande vitesse vers la finale.

AFP/VNA/CVN