Tour d'Espagne : Pedersen gagne enfin, Vingegaard reste en rouge

Le Danois Mads Pedersen a remporté dimanche 7 septembre la 15 e étape du Tour d'Espagne au sprint, au sein d'un groupe d'échappés, à Monforte de Lemos (Galice), au terme d'une journée relativement calme pour les favoris.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le porteur du maillot vert, souvent à l'avant depuis le départ de cette 80e Vuelta mais qui n'avait pas encore levé les bras, s'est imposé en patron devant le Vénézuélien Orluis Aular et l'Italien Marco Frigo, pour signer sa quatrième victoire dans l'épreuve après ses trois succès de 2022.

Le coureur de l'équipe Lidl-Trek, qui faisait partie d'une échappée fleuve d'une cinquantaine de coureurs formée tôt après le départ de Vegadeo, a franchi la ligne avec plus de 13 minutes d'avance sur le peloton, sans conséquence au classement général toujours dominé par Jonas Vingegaard, devant Joao Almeida.

"Je voulais vraiment aller en gagner une, et c'est chose faite! Franchement, il faut saluer la façon dont l'équipe a travaillé aujourd'hui, en plaçant cinq gars dans le groupe de tête. (...) C'est encore plus beau de gagner quand tout le monde nous regarde et pense connaître nos plans", a réagi Pedersen.

Le Danois, sur le papier le plus fort de son groupe au sprint, a parfaitement géré sa fin de course après la jonction entre les deux hommes de tête, l'Australien Jay Vine, porteur du maillot de meilleur grimpeur, et le Belge Louis Vervake, et leurs sept poursuivants, à 6,8 km de l'arrivée.

La course se poursuivra mardi en Galice, après une journée de repos lundi, avec une étape de 178 km entre Poio et Mos-Castro de Herville, au nord de la frontière portugaise.

La course à nouveau perturbée

Cette 15e étape a de nouveau été marquée par des manifestations propalestiniennes tout au long du parcours. Un homme avec un drapeau palestinien qui tentait de pénétrer sur la chaussée a ainsi trébuché et fait chuter l'Espagnol Javier Romo (Movistar) et l'Allemand Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), sans gravité.

Aucun des deux coureurs n'appartient à l'équipe Israel-Premier Tech, dont les membres sont visés depuis plusieurs jours par des manifestations d'une ampleur inédite.

Selon la presse espagnole, dix personnes ont été arrêtées dimanche pour trouble à l'ordre public et le dispositif de sécurité a été renforcé pour éviter de nouveaux débordements à l'arrivée de l'étape, où de nombreux manifestants étaient positionnés.

La formation Israel PT avait décidé samedi 6 septembre, avant le départ de la 14e étape, de changer de maillot en retirant toute mention du pays, "pour privilégier la sécurité" de ses coureurs et de "l'ensemble du peloton".

En dépit de plusieurs appels à se retirer de la course, l'équipe créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, qui ne compte qu'un seul coureur de nationalité israélienne, a assuré qu'elle irait bien jusqu'à Madrid, terminus de cette 80e Vuelta, dimanche prochain.

L'attaque du 7-Octobre en Israël a entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Les représailles israéliennes ont fait au moins 64.368 morts à Gaza, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier les bilans de la Défense civile palestinienne.

AFP/VNA/CVN