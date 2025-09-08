Tour de Grande-Bretagne : victoire finale de Romain Grégoire, Geraint Thomas tire sa révérence

Le Français Romain Grégoire a remporté dimanche 7 septembre le classement général du Tour de Grande-Bretagne à l'issue de la 6 e étape, qui est revenue au Néerlandais Olav Kooij à Cardiff, où Geraint Thomas a tiré sa révérence.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le coureur de la formation Groupama-FDJ a résisté dans le final aux attaques du Belge Remco Evenepoel, son dauphin au classement général, pour finalement remporter la victoire finale devant le double champion olympique de Paris-2024 et le Français Julian Alaphilippe, dernier Français à avoir remporté l'épreuve britannique en 2018.

À 22 ans, le puncheur tricolore, qui avait revêtu le maillot vert de leader à la faveur de sa victoire dans la 4e étape, signe son 10e succès chez les professionnels. Sans doute l'un des plus beaux avec une étape du Tour du Pays Basque l'an passé et les Quatre jours de Dunkerque en 2023.

"J'étais nerveux au début de l'étape, je n'avais que deux secondes de marge sur Remco et quatre sur Julian (Alaphilippe). Mais j'ai eu de bonnes jambes dans le final pour accompagner les sprinteurs et éviter à mes concurrents (directs) de prendre des bonifications", a relaté le natif de Besançon.

Si le sprinteur de Visma-lease a bike Olav Kooij a glané sa troisième victoire d'étape dans ce Tour de Grande-Bretagne, la fin de l'épreuve a surtout été l'occasion de multiples hommages en faveur de Geraint Thomas.

Tracée à travers son pays de Galles natal, la dernière étape marquait la dernière course de celui qui prend sa retraite au terme de 19 ans d'une carrière dense et joyeuse? couronnée par sa victoire finale au Tour de France 2018.

"G" a "bouclé la boucle"

Au départ de Newport, le vétéran d'Ineos, 39 ans, a eu droit à une haie d'honneur des coureurs, vélo à la verticale devant eux, et s'est offert une brève échappée en début d'étape, ouvrant la route pendant quelques hectomètres.

À l'arrivée aussi, qu'il a franchie quatre minutes après les premiers, Thomas a eu droit aux applaudissements de la vingtaine de coureurs qui l'accompagnaient et de la foule massée dans son Cardiff natal.

"J'étais très ému au moment de couper la ligne... Terminer ici est incroyable, c'est une façon de boucler la boucle", a commenté le néo-retraité.

"L'atmosphère a été dingue toute la semaine, et en particulier aujourd'hui et hier... Maintenant ça va être un retour à la normalité, faire des choses que je n'avais pas vraiment la possibilité de faire. Ca va être sympa", a-t-il ajouté.

"G" portait dimanche un maillot spécialement confectionné pour l'occasion, orné d'un dragon et retraçant les grandes dates et rencontres de sa longue carrière, dont sa victoire en jaune au sommet de l'Alpe d'Huez lors de son Tour victorieux.

"Cette année aura été une succession de dernières fois mais là ça devient très concret", avait-il dit mardi au départ. "C'est comme Noël quand on est enfant. Ça a l'air si loin et d'un coup c'est là. Je sens que c'est le bon moment d'arrêter. Mais ça fait quand même bizarre".

AFP/VNA/CVN