Euro de basket : la Grèce et la Turquie au rendez-vous des demies

La Grèce de Giannis Antetokounmpo a écarté mardi 9 septembre la Lituanie (87-76), qui jouait devant son public en Lettonie voisine, et sera opposée en demi-finale de l'Euro à la Turquie, victorieuse de la Pologne (91-77).

La star des Bucks de Milwaukee en NBA Giannis Antetokounmpo a, comme attendu, été l'homme du match (29 points, 6 rebonds, 2 passes décisives) pour porter les siens vers le dernier carré.

Mais le "Greek Freak" n'était pas le seul Antetokounmpo à s'illustrer sur le parquet de l'Arena Riga : son "petit" frère Kostas (2,09 m contre 2,11 m) a enchaîné les contres (4) et les rebonds défensifs (3) pour écœurer les Lituaniens, qui ont mené les six premières minutes du match avant de lâcher progressivement.

Vice-championne du monde en 2006, championne d'Europe en 1987 et 2005, la Grèce retrouve logiquement les demi-finales d'une grande compétition, pour la première fois depuis 2009 (médaille de bronze).

Pour la Lituanie, l'expérimenté pivot Jonas Valanciunas, à la carrière en NBA aussi longue que la barbe, n'a pas suffi malgré un match plein (24 points, 15 rebonds). Le meneur Rokas Jokubaitis, qui était forfait sur blessure, a cruellement manqué aux Lituaniens.

Sengun, triple-double record

Un peu plus tôt, la Turquie avait pris contre la Pologne le premier billet pour le dernier carré, portée par son jeune pivot de NBA Alperen Sengun.

Du haut de ses 23 ans, Sengun a régalé le public et ses équipiers : 19 points, 12 rebonds, 10 passes décisives, sans compter les coups de génie. Il est devenu le sixième joueur et le plus jeune de l'histoire à réaliser un triple-double en Eurobasket.

Il a fallu un quart-temps à la Turquie pour prendre la mesure de l'enjeu. Une entrée en matière timide qui voyait les deux équipes dos à dos (19-19). Mais dès le deuxième quart-temps, les Turcs ont asphyxié les Polonais.

Sortis avec 14 points d'avance à la mi-temps, ils ont préservé leur avance dans le 3e quart-temps (+15). Et s'ils se sont fait un peu peur quand l'avance a fondu à huit points à trois minutes du terme, ils ont su réagir.

Outre Sengun, évoluant aux Houston Rockets, le meneur Shane Larkin s'est également montré (13 points, 5 rebonds, 5 passes).

À l'image de l'Américain naturalisé polonais Jordan Loyd (19 points, 3 rebonds, 2 passes décisives), arrière de Monaco, les Polonais ont enchaîné les maladresses, notamment à trois points (34% de réussite).

Les deux autres quarts se joueront mercredi 10 septembre : Finlande-Géorgie, entre les tombeurs de la Serbie et de la France (16h00), puis Allemagne-Slovénie, avec la star Luka Doncic (20h00).

