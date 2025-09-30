La Bourse de Paris en retrait en attendant un possible "shutdown" américain

La Bourse de Paris a débuté la séance dans le rouge mardi 30 septembre, en attendant un dénouement du bras de fer budgétaire aux États-Unis qui pourrait voir dès mardi soir une paralysie de l'administration américaine ("shutdown").

>> La Bourse de Paris en timide baisse, les investisseurs perdent leur appétit pour le risque

>> La Bourse de Paris en léger recul, la prudence de mise

>> La Bourse de Paris débute la semaine en hausse

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 09h50 à Paris, l'indice vedette CAC 40 cédait 0,53% soit 41,86 points, pour s'établir à 7.839,01 points.

Lundi 29 septembre, le CAC 40 avait grappillé 10,19 points, soit 0,13%, pour terminer à 7.880,87 points au terme d'une séance au volume peu étoffé.

Un climat de nervosité était "palpable en ce début de semaine avec un +shutdown+" qui risque d'être annoncé mardi soir 30 septembre, les Démocrates et les Républicains au Congrès américain "n'arrivant pas à se mettre d'accord sur l'extension des subventions de l'Obamacare et les coupes dans Medicaid", l'assurance médicale pour les plus pauvres, a indiqué John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

L'or pour sa part s'est hissé à un nouveau sommet historique mardi, à 3.871,72 dollars l'once, jouant pleinement son rôle de valeur refuge face à ces inquiétudes concernant le "shutdown". Une fermeture des services administratifs aux États-Unis pourrait retarder la publication vendredi d'un indicateur clé sur l'économie américaine.

Les investisseurs attendent en effet en fin de semaine les chiffres du chômage et des créations d'emplois pour septembre aux États-Unis, cruciaux pour évaluer la trajectoire immédiate des taux directeurs américains.

La place de Paris digérait également le chiffre de l'inflation en France, qui a accéléré en septembre à 1,2% contre 0,9% en août du fait d'une augmentation des prix des services.

Du côté des consommateurs, les dépenses en biens des ménages français sont légèrement reparties à la hausse en août, augmentant de 0,1%, après une baisse de 0,6% en juillet, grâce à un rebond pour les biens fabriqués, tandis que la consommation alimentaire et celle d'énergie sont quasiment stables, a annoncé l'Insee.

Un vaccin booste Valneva

Le titre du groupe pharmaceutique franco-autrichien Valneva s'envolait de 7,56%, à 4,92 euros, vers 10h10 heure locale, alors que son vaccin contre le chikungunya Ixchiq apporte un niveau d'anticorps persistant quatre ans après une seule dose, a affirmé mardi le groupe qui a connu des difficultés ces derniers mois dans le déploiement de ce produit.

Le vaccin Ixchiq est l'un des seuls disponibles contre le chikungunya, maladie virale transmise d'un humain à l'autre par le moustique tigre et provoquant des fièvres et douleurs articulaires.

AFP/VNA/CVN