Trump menace d'imposer des droits de douane de 100% sur les films produits en dehors du pays

Le président américain Donald Trump a annoncé son intention d'imposer des droits de douane de 100% sur tous les films produits en dehors des États-Unis.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Notre secteur cinématographique a été volé aux États-Unis par d'autres pays, comme on vole ses bonbons à un bébé", a-t-il déclaré dans un message publié sur Truth Social. "Par conséquent, afin de résoudre ce problème ancien et persistant, j'imposerai des droits de douane de 100% sur tous les films produits hors des Etats-Unis".

Selon les médias locaux, M. Trump n'a cependant pas précisé quand les droits de douane seraient imposés, ni comment son administration calculerait la valeur d'un film, ni comment la directive s'appliquerait aux films partiellement tournés à l'étranger.

Début mai, le président américain avait déjà menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur tous les films entrant aux États-Unis et produits à l'étranger.

"L'industrie cinématographique américaine est en train de mourir à très grande vitesse", écrivait-il alors sur Truth Social, se plaignant que d'autres pays "offrent toutes sortes d'incitations pour attirer" les cinéastes et les studios hors des États-Unis.

"Il s'agit d'un effort concerté d'autres nations et, par conséquent, d'une menace pour la sécurité nationale. C'est, en plus de tout cela, des messages et de la propagande !", avait-il ajouté.

De leur côté, les Démocrates californiens ont déjà critiqué la volonté de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les films, avertissant que cela entraînerait une hausse des coûts pour les consommateurs américains.

Xinhua/VNA/CVN