Erdogan signe avec Starmer un méga-contrat pour 20 Eurofighters

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a signé le 27 octobre un contrat pour 20 avions de combat Eurofighter Typhoon en recevant à Ankara le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Au côté de M. Starmer, le président Erdogan s'est félicité de cet accord, qui représente selon lui "un nouveau symbole" des relations stratégiques entre Ankara et Londres.

Le ministère britannique de la Défense a lui souligné qu'il s'agissait du "plus gros contrat d'avions de combat depuis une génération", précisant que "les premières livraisons devraient intervenir en 2030".

Le dirigeant britannique a justifié ce contrat, estimé par Londres à huit milliards de livres (9,2 milliards d'euros), en soulignant lors d'une cérémonie de signature que la Turquie défendait "le flanc sud-est de l'OTAN". Cette commande garantira selon Londres 20.000 emplois au Royaume-Uni.

"La Turquie est un allié important de l'OTAN et le gardien de la mer Noire. En l'équipant d'avions de combat Typhoon haut de gamme, cet accord renforcera la dissuasion de l'OTAN et contribuera à notre sécurité à tous", a-t-il ajouté.

Le chef de l'État turc, désireux de moderniser la flotte aérienne de son pays, souhaite acquérir une quarantaine de ces appareils construits par un consortium de quatre pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne).

Son ministre de la Défense, Yasar Güler, a indiqué que la Turquie souhaitait en acquérir 12 auprès du Qatar et autant auprès d'Oman.

Dans le cadre de la visite du Premier ministre britannique, trois avions Eurofighter de la Royal Air Force sont arrivés en Turquie, a affirmé le ministère turc de la Défense.

À leur entrée dans l'espace aérien turc, les avions ont été accueillis par des F-16 turcs et escortés jusqu'à Ankara, selon le ministère.

La semaine dernière, le chef de l'État turc avait également discuté de l'acquisition d'Eurofighters d'occasion à Doha avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

Le Qatar avait en 2017 commandé 24 Eurofighters, et les deux derniers appareils devaient être livrés à Doha d'ici la fin de l'année, selon des experts.

