Espagne : TotalEnergies inaugure sa plus grande centrale solaire en Europe

TotalEnergies a inauguré jeudi 22 mai en Espagne, près de Séville, son plus grand champ solaire en Europe, la centrale de Guillena, d'une capacité installée de 263 mégawatts (MW) d'électricité renouvelable, qui pourra alimenter plus de 150.000 foyers.

"Ce champ de centrales solaires produira 515 gigawatt-heure (GWh) par an d'électricité renouvelable, soit l'équivalent de la consommation de plus de 150.000 foyers espagnols", indique l'énergéticien dans un communiqué.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Ils éviteront l'émission de 245.000 tonnes de CO 2 par an", ajoute-t-il.

La majeure partie de l'électricité produite sera vendue par le biais de contrats d'achat d'électricité à long terme (ou "power purchase agreements") et le restant sera vendu sur le marché de gros.

Les "power purchase agreements" (PPA) sont des contrats sur plusieurs années par lesquels les clients achètent leur électricité d'origine renouvelable à un prix prédéfini et stable.

Ce projet "contribue à l'ambition de l'Espagne d'atteindre 80% d'énergies renouvelables dans son mix d'ici 2030", a déclaré Olivier Jouny, directeur des énergies renouvelables chez TotalEnergies.

Le groupe est le quatrième fournisseur d’électricité, de gaz et de services associés en Espagne, avec plus de 2 millions de clients particuliers et professionnels.

