Plus de 2.000 modérateurs de contenus travaillant pour Meta licenciés en Espagne



Ils filtraient les messages haineux et les vidéos violentes sur Facebook et Instagram : plus de 2.000 modérateurs de contenus travaillant pour un sous-traitant du groupe Meta vont être licenciés en Espagne, en raison de l'allègement des modalités de régulation décidées par le géant californien.