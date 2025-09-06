Qualifications du Mondial

Équipe de France : Olise est bien installé

Auteur de l'ouverture du score de l'équipe de France en Ukraine (2-0), Michael Olise se montre de plus en plus à l'aise à un poste de meneur de jeu qui semble taillé pour lui chez les Bleus.

>> Mondial-2026 : Rabiot appelé avec les Bleus, première pour Akliouche

>> Foot : Manchester City encore battu, à Brighton

>> Mondial-2026 : Rebrov et ses joueurs veulent faire honneur à l'Ukraine





Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis que Didier Deschamps a opté pour un système plus offensif en 4-2-3-1 lors du quart de finale retour de la Ligue des nations contre la Croatie (2-0), le 23 mars au Stade de France, le joueur du Bayern Munich flambe en sélection et personne n'ose remettre en cause sa présence régulière parmi les titulaires.

Pour sa neuvième apparition avec les vice-champions du monde, le natif de Londres a de nouveau éclaboussé la rencontre de toute sa classe, trouvant le chemin des filets pour la troisième fois en bleu en étant à l'origine et à la finition d'une action rondement menée dès la 10e minute de jeu.

Après avoir lancé Bradley Barcola sur le côté gauche, Olise a été à la réception d'une offrande du Parisien dans la surface pour placer l'équipe de France sur les bons rails pour son entame dans les qualifications du Mondial-2026. Il aurait même pu doubler la mise sur une action similaire sans la parade décisive du capitaine ukrainien Anatoliy Turbin (17e) avant de de décocher un beau tir enroulé en seconde période (67e).

C'est encore lui qui a délivré un caviar en profondeur à Barcola, qui a complètement gâché cette passe en or (75e).

"Michael est rayonnant dans tout ce qu'il fait, ses déplacements, ses enchaînements, sa qualité de passe qui permet aux attaquants d'avoir beaucoup de ballons", a estimé le sélectionneur Didier Deschamps, admiratif, à l'issue de la partie.

Photo : AFP/VNA/CVN

Promu chez les A après des Jeux olympiques de Paris-2024 réussis et une place de finaliste sous les ordres de Thierry Henry, l'attaquant de 23 ans a d'abord connu des débuts timides avant de profiter du changement tactique opéré par Deschamps pour se muer en un maillon essentiel du dispositif français.

Homme de base de Kompany

Sur la pelouse de la Tarczynski Arena de Wroclaw (Pologne), Olise a ainsi tenu son rôle à merveille, n'hésitant pas non plus à permuter avec Désiré Doué à droite de l'attaque.

Sa prestation confirme le bon début de saison effectué au Bayern où il est arrivé en 2024 en provenance de Crystal Palace pour 60 millions d'euros avant de remporter la Bundesliga. Auteur de quatre buts en autant de matches, toutes compétitions confondues, il est l'un des hommes de base de l'entraîneur Vincent Kompany, qui loue son "calme".

"Les statistiques de Michael Olise ne sont pas ma priorité, je veux qu'il s'améliore encore. Quand je vois comment il a commencé cette saison, c'est bon signe pour le moment. J'espère que les fans du Bayern pourront profiter longtemps de son talent car il peut encore s'améliorer", a déclaré récemment le technicien belge qui n'hésite pas à comparer le Français avec Kevin De Bruyne.

Photo : AFP/VNA/CVN

Chez les Bleus, Deschamps n'a pas mis très longtemps avant de déceler le talent de ce joueur, qui a choisi de représenter la France alors qu'il aurait pu prétendre porter les couleurs de l'Angleterre où il est né, du Nigeria, le pays de son père, et de l'Algérie, celui de sa mère. Le déclic est survenu face à la Croatie au tout début du printemps avec un magnifique coup-franc et une passe décisive pour Ousmane Dembélé.

"Michael a beaucoup de qualités, aujourd'hui il a été étincelant dans son registre, c'est son mérite", avait expliqué Deschamps après cette rencontre en mars. "Cela laisse présager d'autres bons rendez-vous. Après un match comme ça, il va gagner en confiance. Il était peut-être un peu plus timide, sur la réserve. Mais il s'est relâché", avait-il ajouté.

La suite a donné raison au sélectionneur, Olise tenant désormais en équipe de France la fonction jadis dévolue à Antoine Griezmann. Une sacrée responsabilité qui n'a pas l'air de gêner le nouveau maître à jouer des Bleus.

AFP/VNA/CVN