Elon Musk a injecté près d'un demi milliard de dollars aux Républicains

Elon Musk a dépensé une somme record d'au moins 445 millions de dollars pour soutenir les Républicains aux élections américaines de mi-mandat, selon Associated Press. Sans empêcher les Démocrates de reprendre les deux chambres du Congrès. Un revers d'autant plus cuisant au Texas où l'homme le plus riche du monde a installé son empire.

>> Wall Street clôture sans direction claire, entre rebond de la tech et "midterms"

>> La Bourse de Paris en nette hausse après les "midterms"

>> Les valeurs liées à l'IA en déroute après les "midterms" américaines

Photo : VNA/CVN

"J’ai l’impression que l’ingérence de mes lasers spatiaux dans les élections n’a pas fonctionné cette fois", ironise Elon Musk, patron de Tesla et Space X, sur son réseau social X. Derrière la plaisanterie, le milliardaire perd des relais politiques précieux, alors que ses entreprises font des milliards de dollars d’affaires avec l’État fédéral.

Au Texas, où il a installé plusieurs de ses entreprises, la défaite de ses alliés menace désormais ses intérêts économiques.

Au Texas, l’argent n’a pas suffi

C’est dans son État d’adoption que l’échec est particulièrement cuisant. Le républicain Ken Paxton, qu’il avait massivement soutenu, a perdu la sénatoriale face au démocrate James Talarico. "On vient de prouver que tout l’argent du monde ne fait pas le poids face au peuple du Texas", a lancé cet ancien enseignant de 37 ans.

Autre revers: le gouverneur républicain Greg Abbott, pour lequel Musk avait déboursé au moins cinq millions de dollars selon Associated Press (AP), a été battu par Gina Hinojosa. Les démocrates ont également remporté la majorité à la Chambre des représentants du Texas.

Pendant la campagne, James Talarico et Gina Hinojosa ont moins opposé droite et gauche que milliardaires et Texans ordinaires. Leurs cibles: les avantages fiscaux accordés aux entreprises de Musk et sa proximité avec les dirigeants républicains. Gina Hinojosa a notamment dénoncé un allègement de taxe foncière de 1,7 milliard de dollars dont aurait bénéficié l’entrepreneur au Texas.

Cette offensive a trouvé un terrain favorable. Selon une enquête AP menée auprès de plus de 5.000 électeurs texans, un peu plus de la moitié avaient une opinion défavorable de Musk. Même dans le camp républicain, l’efficacité de ses dépenses interroge. À force de diffuser les mêmes publicités, "les gens sont tellement rebutés", a expliqué à AP l’élu Chip Roy.

Des avantages sous surveillance

Le changement de majorité pourrait maintenant exposer les relations entre le milliardaire et les pouvoirs publics. Selon AP, ses entreprises ont reçu en août une subvention texane de 30 millions de dollars pour une usine de semi-conducteurs censée créer 3.000 emplois. Musk a aussi obtenu l’adoption de lois favorables à ses activités.

Ces soutiens pourraient faire l’objet d’un examen accru. "Cette ère de corruption ouverte va prendre fin", a déclaré Gene Wu, chef du groupe démocrate à la Chambre du Texas, cité par AP. Une accusation politique, qui annonce surtout un rapport de force moins favorable à l’entrepreneur.

À Washington, les démocrates envisagent également des enquêtes et de possibles assignations à comparaître. Ils veulent notamment examiner son rôle à la tête du département de l’efficacité gouvernementale, le DOGE, et les coupes réalisées dans l’administration fédérale.

Les investisseurs ont réagi dès mercredi 4 novembre. Selon AP, Tesla et SpaceX ont chacune perdu environ 40 milliards de dollars de capitalisation boursière, tandis que le Nasdaq progressait. La fortune de Musk a reculé d’environ 45 milliards de dollars, à 865,6 milliards, d’après Forbes.

AFP/VNA/CVN