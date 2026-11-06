Les valeurs liées à l'IA en déroute après les "midterms" américaines

Les actions des géants de la technologie s'effondrent vendredi 6 novembre sur les marchés en Asie, tout comme à Wall Street la veille, plombées par les craintes de régulation de l'intelligence artificielle (IA) après le triomphe des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis mardi 4 novembre.

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Le Nikkei, indice vedette de la Bourse de Tokyo, a terminé la semaine sur un repli de 5,96 %, à 57.434 points. À Séoul, l'indice Kospi a conclu la séance sur un plongeon de 6,02 %.

La veille à New York, le Nasdaq, qui regroupe de nombreuses valeurs technologiques, avait plongé de 5,52%, sa plus forte chute depuis avril 2025, quand le président américain Donald Trump avait imposé des droits de douane au monde entier.

Le marché analyse les résultats des "midterms" comme un frein au développement de l'IA, alors que plusieurs nouveaux élus démocrates ont fait campagne pour ralentir la construction de centres de données dans leurs circonscriptions. De plus, les habitants de dizaines de villes américaines ont adopté mardi des restrictions ou des interdictions concernant les "data centers".

Or les investissements massifs des géants de la tech dans l'IA et la construction de centres de données aux États-Unis ont constitué l'un des principaux moteurs des marchés d'actions et de la croissance américaine ces dernières années.

"Effondrement total"

"Nous assistons aujourd'hui à un effondrement total des valeurs technologiques, à un niveau que l'on peut qualifier de capitulation", a résumé Neil Wilson, analyste pour Saxo Markets.

Selon des opérateurs, un appel du sénateur américain de gauche Bernie Sanders à instaurer un moratoire sur les constructions de centres de données a également nourri l'effroi généralisé.

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Les élections américaines, qui ont vu les démocrates prendre le contrôle des deux chambres du Congrès des États-Unis ainsi que de plusieurs bastions républicains, comme le Texas, ont accentué des craintes déjà vives concernant les centaines de milliards de dollars que les entreprises d'IA ont injectés dans le secteur avec des perspectives de retour encore incertaines.

Selon le Wall Street Journal, cette débandade pourrait obliger le fleuron américain de l'IA Anthropic, qui compte entrer en Bourse la semaine du 16 novembre, à devoir se contenter d'une valorisation inférieure aux 1.500 milliards de dollars qu'il vise actuellement, voire reporter son introduction.

"Du sang dans les rues"

En Corée du Sud, Samsung Electronics a chuté vendredi de près de 10%, tandis que SK hynix a perdu plus de 11%. La débâcle technologique a également affecté les valeurs liées aux semi-conducteurs au Japon, l'action Tokyo Electron reculant d'environ 9% et Kioxia abandonnant 13%.

À New York la veille, Broadcom avait plongé de 10,15%, Micron de 17,17% et AMD de 17,39%. Le mastodonte Nvidia, deuxième capitalisation mondiale, avait décroché de 8,91%, soit une perte d'environ 400 milliards de dollars.

Les Sept Magnifiques - surnom donné aux poids lourds de la tech américaine (Nvidia, Meta, Alphabet, Microsoft, etc.) - ont lâché jeudi 5 novembre en une seule séance environ 800 milliards de dollars, soit plus que le produit intérieur brut (PIB) de la Suède. En Europe jeudi 5 novembre, Infineon a perdu 8,63% à Francfort, ASML 6,55% à Amsterdam et STMicroelectronics 9,33% à Paris.

AFP/VNA/CVN