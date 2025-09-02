Éclat des policières des forces spéciales au défilé des 80 ans

>> Le grand défilé célèbre l'unité, la volonté et la foi nationale
|Les policières des unités spéciales de la Police populaire, fidèles à la devise "Pour la Patrie, pour le peuple", s’emploient à renforcer entraînement et capacités opérationnelles.
|Les visages rayonnants des policières des unités spéciales lors du défilé.
|Les "roses d’acier", symboles de courage et de force au sein de la Police populaire.
|Elles sont entraînées avec rigueur, prêtes à affronter des missions périlleuses telles que l’arrestation de criminels, la lutte antiterroriste ou la libération d’otages, affirmant ainsi leur courage et leur maîtrise du combat.
Thao Nguyên-Vietnamplus/CVN