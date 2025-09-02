icon search
Éclat des policières des forces spéciales au défilé des 80 ans

Avec leur allure confiante et leurs pas assurés, les policières des unités spéciales de la Police populaire ont captivé le public lors du défilé commémorant les 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam.

Les policières des unités spéciales de la Police populaire, fidèles à la devise "Pour la Patrie, pour le peuple", s’emploient à renforcer entraînement et capacités opérationnelles.
Les visages rayonnants des policières des unités spéciales lors du défilé.
Les "roses d’acier", symboles de courage et de force au sein de la Police populaire.
Elles sont entraînées avec rigueur, prêtes à affronter des missions périlleuses telles que l’arrestation de criminels, la lutte antiterroriste ou la libération d’otages, affirmant ainsi leur courage et leur maîtrise du combat.

Les "roses d’acier", symboles de courage et de force au sein de la Police populaire.

Thao Nguyên-Vietnamplus/CVN

#policières #forces spéciales #défilé #Fête nationale

