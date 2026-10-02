Le vaisseau spatial Dragon de SpaceX s'arrime à l'ISS

Le vaisseau spatial Dragon de SpaceX, transportant quatre astronautes dans le cadre de la mission Crew-13 de la NASA, s'est arrimé jeudi 1 er octobre à la Station spatiale internationale (ISS), après un voyage de près de huit heures entre son lancement et son arrivée au laboratoire orbital.

>> Le premier vol spatial humain en orbite polaire de SpaceX revient en toute sécurité

>> Retour sur Terre de l'équipage de la Station spatiale internationale

>> Le vaisseau cargo Dragon de SpaceX quitte l'ISS pour rejoindre la Terre

Photo : AFP/VNA/CVN

Le vaisseau spatial a décollé à 11h10, heure de l'Est (16h10 GMT), à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base spatiale de Cap Canaveral, en Floride. Il s'est arrimé de manière autonome à l'ISS à 19h05, heure de l'Est (00h05 GMT).

L'équipage est composé des astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney, de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk et du cosmonaute de Roscosmos Sergey Teteryatnikov.

La mission, au nom de code Crew-13, marque la 13e mission de rotation d'équipage vers l'ISS menée par un vaisseau spatial Dragon de SpaceX dans le cadre du programme d'équipage commercial de la NASA.

Selon la NASA, l'équipage passera plusieurs mois à bord de la station spatiale à mener des recherches scientifiques et des démonstrations technologiques visant à soutenir la future exploration humaine de la Lune et de Mars, ainsi que des études pouvant présenter des avantages pour les populations terrestres.

Xinhua/VNA/CVN