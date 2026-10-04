Kenya : 17 morts dans un carambolage sur une autoroute

Au moins 17 personnes ont trouvé la mort tôt samedi matin 3 octobre dans un carambolage impliquant plusieurs véhicules sur l'autoroute reliant Nairobi à Mombasa, a indiqué la police kenyane.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'accident s'est produit vers 00h10 (vendredi à 21h10 GMT) à Mlima Kiu, dans la région de Salama, lorsque le conducteur d'un camion se dirigeant vers la ville côtière de Mombasa a tenté de dépasser une file de véhicules mais a heurté l'arrière droit d'un autre camion circulant dans le même sens, selon la police.

Sous le choc, le conducteur du premier camion a perdu le contrôle. Celui-ci a alors percuté latéralement deux véhicules venant en sens inverse et se dirigeant vers la capitale kényane, Nairobi.

Le camion a dévié sur la voie de montée et est entré en collision frontale avec un minibus transportant douze passagers, tuant sur le coup le conducteur du minibus et l'ensemble des douze passagers.

Le camion, hors de contrôle, s'est finalement immobilisé après avoir percuté un autre camion venant en sens inverse.

Le bilan s'élève désormais à 17 morts, dont le conducteur du premier camion, a indiqué la police, précisant que l'enquête est en cours.

Les accidents de la route sont fréquents sur l'autoroute Nairobi-Mombasa, l'un des principaux axes de transport du Kenya, en raison de la conduite imprudente, des dépassements dangereux, de la conduite sous l'emprise de l'alcool et du non respect du port du casque par les motocyclistes.

Selon l'Autorité nationale des transports et de la sécurité, environ 4.000 personnes meurent chaque année sur les routes kényanes malgré les campagnes de sécurité routière menées par les agences gouvernementales et les acteurs du secteur privé.

Xinhua/VNA/CVN