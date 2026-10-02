Timor-Leste

Lutter contre la cybercriminalité, le trafic de drogue et la traite des êtres humains

Le Timor-Leste renforce la coordination entre les services de défense, de police et de renseignement pour faire face aux nouvelles menaces sécuritaires, en particulier la cybercriminalité, le trafic de drogue et la traite des êtres humains.

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Photo : VNA/CVN

Le président José Ramos-Horta a convoqué, le 1er octobre au palais présidentiel Nicolau Lobato, à Dili, une réunion du Conseil supérieur de la défense et de la sécurité. Y ont participé des représentants des Forces de défense du Timor-Leste (F-FDTL), de la Police nationale (PNTL), de la La Police d'investigation criminelle scientifique (PCIC) et du Service national de renseignement (SNI).

Selon le Premier ministre Kay Rala Xanana Gusmão, le Timor-Leste met en place un mécanisme plus large de lutte contre la criminalité transnationale, en considérant la cybercriminalité et les réseaux d’escroquerie en ligne en lien avec la traite des êtres humains. Le gouvernement a adopté un plan national intégré pour la période 2026-2031 visant à lutter contre les réseaux transnationaux d’escroquerie financière, la cybercriminalité organisée et la traite des êtres humains, avec la participation des services de renseignement, des forces de l’ordre, des autorités financières et des services de contrôle aux frontières.

Lors de la Conférence internationale sur la lutte contre les escroqueries en ligne, organisée au Cambodge fin septembre, le ministre de l’Intérieur Francisco da Costa Guterres a indiqué que les autorités timoraises avaient détecté des cas de traite des êtres humains liés à des activités d’escroquerie en ligne. Plus de 50 travailleurs ont été retrouvés sans passeport, tandis que certaines personnes avaient été trompées sur la nature de leur emploi avant d’être contraintes de participer à des activités illégales.

Une loi sur la cybercriminalité

Dans le cadre du renforcement de son cadre juridique, le Timor-Leste a signé, le 24 septembre, la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. Le gouvernement prépare également une loi sur la cybercriminalité et met en place un comité interministériel chargé de la cybersécurité et de la numérisation des services publics.

Le pays renforce par ailleurs sa coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), l’Association des chefs de police des pays de l’ASEAN (ASEANAPOL) et d’autres partenaires internationaux.

La lutte menée simultanément contre la cybercriminalité, les escroqueries en ligne, la traite des êtres humains et le trafic de drogue illustre l’élargissement des priorités sécuritaires du Timor-Leste, des enjeux traditionnels vers des formes de criminalité transnationale de plus en plus liées à l’espace numérique.

VNA/CVN