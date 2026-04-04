Russie : 24 blessés dans le déraillement d'un train de passagers

Vingt-quatre personnes ont été blessées vendredi 3 avril dans le déraillement de sept wagons d'un train de voyageurs dans la région d'Oulianovsk, à environ 900 km à l'est de Moscou, ont indiqué les autorités médicales locales citées par les agences de presse russes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon les chemins de fer russes, le déraillement s'est produit à 06h26, heure de Moscou (03h26 GMT), près de la gare de Briandino, alors que le train effectuait un trajet entre Moscou et la ville de Tchéliabinsk, dans l’Oural.

Les informations opérationnelles indiquent que le train était composé de huit wagons transportant plus de 400 passagers. La cause du déraillement n'a pas été immédiatement identifiée.

"Il n'y a aucun décès. Selon les premiers rapports, deux passagers ont été victimes de fractures : l'un d'une jambe, l'autre d'une clavicule", a déclaré Alexeï Teksler, gouverneur de la région de Tcheliabinsk.

Les autorités locales ont précisé que les passagers sont en cours d'évacuation du train déraillé et seront transportés vers la gare d'Oulianovsk.

"Un point d'inspection des passagers sera mis en place à la gare centrale d'Oulianovsk pour fournir l'assistance nécessaire et organiser la suite de leur voyage sur d'autres trains, avec un relais médical", selon le gouverneur de la région d'Oulianovsk, Alexeï Rousskikh.

Xinhua/VNA/CVN