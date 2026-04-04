L’emploi américain à la hausse en mars

Les créations d’emplois non agricoles aux États-Unis ont nettement dépassé les attentes des marchés en mars, signalant une résilience persistante du marché du travail.

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Photo : AP/VNA/CVN

Selon les données publiées vendredi, l’économie américaine a généré 178.000 emplois le mois dernier, bien au-dessus des prévisions des économistes qui tablaient en moyenne sur 60.000 créations de postes.

Ces chiffres s’accompagnent d’une révision contrastée des données précédentes. Le recul de l’emploi en février a été accentué à -133.000 contre - 92.000 initialement annoncés, tandis que les gains de janvier ont été revus à la hausse à 160.000 contre 126.000 auparavant. Ce réajustement souligne une volatilité récente, mais confirme une tendance globale de solidité du marché du travail.

Autre signal encourageant : le taux de chômage a reculé à 4,3%, contre 4,4% le mois précédent. Ce chiffre fait mieux que les anticipations, qui tablaient sur une stabilité. Cette amélioration renforce l’idée que l’économie américaine continue d’absorber les chocs, malgré des incertitudes géopolitiques et des pressions inflationnistes persistantes.

Dans ce contexte, ces indicateurs confortent les anticipations d’une Réserve fédérale prudente. La banque centrale américaine pourrait ainsi choisir de maintenir ses taux d’intérêt inchangés dans l’immédiat, afin d’évaluer plus finement l’évolution de la croissance et de l’inflation.

Pour les investisseurs, ces données offrent un signal mitigé : d’un côté, la vigueur de l’emploi soutient la consommation et la croissance, de l’autre, elle pourrait retarder un éventuel assouplissement monétaire.

Selon les analystes, la Fed devrait donc continuer à naviguer avec précaution dans les mois à venir.

APS/VNA/CVN