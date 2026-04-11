Le Royaume-Uni devrait discuter la semaine prochaine du détroit d'Ormuz avec ses alliés

Le Royaume-Uni organisera la semaine prochaine des discussions avec ses alliés sur la réouverture à la navigation du détroit d'Ormuz sans verser de droits de passage à l'Iran, a rapporté vendredi 10 avril l'agence Reuters, citant un responsable anonyme proche du dossier.

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Photo : CTV/CVN

Selon Reuters, des responsables du ministère britannique des Affaires étrangères doivent rencontrer la semaine prochaine leurs homologues des pays ayant participé à une réunion virtuelle organisée le 2 avril par la cheffe de la diplomatie britannique, Yvette Cooper, sur la réouverture de cette voie maritime.

D'après ce responsable, les discussions porteront sur "des mesures économiques et politiques coordonnées, y compris d'éventuelles sanctions", ainsi que sur la libération des navires et des marins bloqués dans le détroit.

Des représentants de plus de 40 pays, ainsi que des organisations internationales telles que l'Union européenne et l'Organisation maritime internationale, avaient participé à la réunion du 2 avril pour discuter d'éventuelles actions coordonnées à l'égard de l'Iran, notamment des pressions diplomatiques et des mesures économiques et politiques telles que des sanctions.

Xinhua/VNA/CVN