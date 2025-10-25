Disney+, AirBnB, PayPal... Amazon web services révèle les raisons de la panne

Pendant plusieurs heures, une partie d'Internet dans le monde a été perturbée, le 20 octobre, à la suite d’une défaillance informatique d’Amazon. Le géant du commerce en ligne a dévoilé les raisons de cette panne le 24 octobre. En cause : un problème lié au système d'hébergement des données.

Lorsque Amazon éternue, c'est le monde entier qui se grippe. La première plateforme de stockage de données au monde, Amazon Web Services (AWS), est tombée en panne ce lundi 20 octobre. Des plateformes de streaming (Disney+, Prime Video), aux applications du quotidien (Airbnb, Tinder, Snapchat), en passant par les banques (PayPal, Robinhood) et les jeux vidéo (Battlefield, Fortnite), c’est une part importante des services en ligne qui a connu des perturbations, voire des interruptions totales.

"Nous nous excusons pour l’impact que cet événement a causé à nos clients", a déploré l’équipe de communication d’AWS ce vendredi 24 octobre.

Quinze heures. C’est le temps qu’il a fallu aux équipes d’Amazon pour résoudre entièrement la panne. La plateforme avait annoncé à ses clients "un rétablissement total (…) dans les deux prochaines heures". Mais AWS a révélé qu’un enchaînement d’événements a bloqué des milliers de sites et d’applications hébergeant leurs services chez l’entreprise.

Une panne en cascade

Le premier fautif est "DynamoDB". Ce système sert de base de données pour les services d’Amazon. DynamoDB stocke des centaines de milliers de données dans des DNS (systèmes de noms de domaine), que l’on peut comparer à un annuaire. Il utilise l’automatisation pour surveiller le système et s’assurer que ces données soient régulièrement mises à jour.

Sauf que, lundi 20 octobre, dans l’État de Virginie, le DNS n’a pas pu effectuer sa sauvegarde. Les systèmes d’Amazon se sont donc retrouvés sans leur "annuaire" interne, les empêchant de communiquer entre eux.

C’est là que les problèmes ont commencé. DynamoDB n’a pas réussi à mettre à jour ce DNS automatiquement. Une équipe est intervenue sur place. Et là, AWS a dû faire un choix. "Nous avons déjà désactivé le planificateur DNS DynamoDB dans le monde entier", a expliqué l’équipe de communication d’AWS. Cette manipulation a entrainé une panne mondiale.

Les plateformes en ligne comme Duolingo, Signal, Roblox, Zoom ont été impactées momentanément. Selon Downdetector, un site qui surveille les pannes d'Internet, près de 2.000 entreprises touchées par la panne. Cette défaillance a entraîné des paiements bloqués, des livraisons interrompues et d’autres activités professionnelles ou privées paralysées. À TV5MONDE, les journalistes ont dû attendre la fin de la panne pour accéder aux informations en ligne de l’Agence France-Presse, rattachée au service d'AWS.

Une panne qui illustre une dépendance à Amazon

Cette panne met en évidence les défis liés à la dépendance aux fournisseurs de services basés à l’étranger, comme Amazon. Sa filiale AWS est la plus grande plateforme mondiale d’informatique en cloud (ou "nuage" en français). Elle représente près d’un tiers du marché mondial de ce secteur en pleine expansion.

Son développement est porté par l'émergence de l’intelligence artificielle, devant ses concurrents, eux aussi américains: Microsoft Azure et Google Cloud. Ils se partagent le deuxième tiers, selon le cabinet Synergy Research Group.

En juillet 2024, une autre panne informatique, liée à la mise à jour d’un logiciel du groupe de cybersécurité CrowdStrikesur Windows, avait paralysé des aéroports, des hôpitaux et de nombreuses autres organisations, provoquant une pagaille mondiale.

Selon Microsoft, cette panne, due à un logiciel et non à une infrastructure, avait touché environ 8,5 millions d’appareils, les utilisateurs étant confrontés à des "écrans bleus de la mort " rendant le redémarrage impossible.

