Des projets de qualité pour attirer les capitaux internationaux

La mise en œuvre de grands projets d’infrastructures entraîne une hausse des besoins en capitaux. Outre l’investissement public et le crédit bancaire, le secteur privé, le marché des capitaux et les flux de fonds internationaux contribuent de plus en plus au financement du développement.

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Photo : VNA/CVN

Pour la période 2026-2030, le Vietnam accélère les investissements dans les infrastructures de transport stratégiques, les infrastructures urbaines, l’énergie et l’économie numérique. L’ampleur croissante de ces projets entraîne des besoins importants en capitaux à moyen et long termes et favorise la mobilisation de sources de financement diversifiées.

Parmi les projets remarquables figure l’aéroport international de Gia Binh, dont l’investissement total est estimé à environ 196.378 milliards de dôngs. Le projet sera réalisé en plusieurs phases, la première étant destinée à achever les infrastructures nécessaires à l’accueil de l’APEC 2027. D’ici 2030, l’aéroport devrait atteindre une capacité d’environ 30 millions de passagers et 1,6 million de tonnes de fret par an. Certaines infrastructures liées à l’exploitation aérienne seront également réalisées sous forme de partenariat public-privé (PPP), illustrant la diversification des modèles d’investissement dans les grands projets.

Les possibilités d’attirer des capitaux internationaux continuent également de s’élargir. En août 2026, le ministère de la Construction a proposé d’inscrire quatre projets ferroviaires dans le projet de Liste nationale des projets appelant des investissements étrangers pour la période 2026-2030. Il s’agit des lignes Biên Hoà - Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville - Cân Tho - Cà Mau, Mu Gia - Vung Ang et Thap Chàm - Dà Lat, pour un investissement total estimé à environ 445.100 milliards de dôngs, soit quelque 17 milliards de dollars, selon le modèle PPP.

L’élargissement de la liste des projets montre que la prochaine phase de développement du Vietnam nécessitera non seulement des volumes importants de capitaux, mais aussi des structures d’investissement adaptées permettant au secteur privé et aux investisseurs internationaux de participer efficacement.

Selon le rapport Asia Pacific Data Centre Investment Market Overview 2026 publié par Cushman & Wakefield, le Vietnam est de plus en plus considéré comme un marché à fort potentiel pour les infrastructures numériques dans la région.

Nguyên Thanh Tu, directrice adjointe chargée des marchés de capitaux chez Cushman & Wakefield Vietnam, a estimé que le Vietnam constituait une opportunité d’investissement à long terme attrayante dans les infrastructures numériques. Le pays dispose encore d’une offre de centres de données insuffisante, alors que la demande augmente rapidement, avec des coûts de développement compétitifs et des perspectives de rendement intéressantes.

Dans ce contexte, un consortium composé de la Société par actions de technologie et de télécommunications de Saigon (SAIGONTEL), de la SARL World Harmony (WVU) et de la SARL d’investissement SAIF Eagle II a récemment adressé une lettre d’intention au Comité populaire de la province de Tây Ninh pour étudier le développement d’un complexe de centres de données dédié à l’intelligence artificielle sur environ 20 hectares dans la zone industrielle de Nam Tan Tap.

Le projet vise une capacité informatique totale de 200 MW, dont une première phase de 100 MW, pour un investissement estimé à 3,5 milliards de dollars. Le consortium prévoit de lancer les travaux au quatrième trimestre 2026 et de mettre le projet en exploitation commerciale en 2027.

Les flux d’IDE poursuivent leur progression

Photo : VNA/CVN

La hausse des besoins en capitaux intervient alors que les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam continuent de progresser.

Selon l’Agence des investissements étrangers du ministère des Finances, au cours des sept premiers mois de 2026, le total des capitaux étrangers nouvellement enregistrés, ajustés et apportés sous forme de prises de participation et d’acquisitions d’actions a atteint 38,06 milliards de dollars, en hausse de 58% sur un an. Les capitaux effectivement décaissés ont atteint 15,2 milliards de dollars, soit une progression de 11,8%.

Les capitaux nouvellement enregistrés ont connu une progression particulièrement forte, tandis que les opérations d’apport de capitaux et d’acquisition d’actions ont également continué de croître. Ces évolutions témoignent de l’intérêt croissant des investisseurs étrangers pour le marché vietnamien et de la diversification des formes d’accès au marché.

L’industrie manufacturière et de transformation demeure le principal secteur bénéficiaire des IDE, confirmant le rôle du Vietnam en tant que base de production au sein des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Selon Neil MacGregor, directeur général de Savills Vietnam, ces résultats montrent que le Vietnam conserve son attrait pour les capitaux internationaux. Toutefois, à mesure que le nombre et la diversité des opportunités d’investissement augmentent, les investisseurs accordent une importance croissante à la qualité des projets, à la capacité de mise en œuvre et à la clarté de leur structure d’investissement.

"Le Vietnam ne manque pas d’opportunités d’investissement. L’enjeu, dans la prochaine phase, sera de transformer ces opportunités en projets capables d’attirer et d’utiliser efficacement les capitaux", a-t-il estimé, soulignant que les investisseurs évalueront non seulement les perspectives de croissance, mais aussi la clarté du cadre juridique, la structure de propriété, la faisabilité du plan de développement et la capacité du projet à être déployé sur le long terme.

La qualité des projets au cœur de l’accès aux capitaux

Au premier semestre 2026, les IDE effectivement décaissés ont atteint leur niveau le plus élevé depuis cinq ans, tandis que les opérations d’apport de capitaux et d’acquisition d’actions ont fortement progressé. Parallèlement, le rythme de décaissement des investissements publics s’est amélioré par rapport aux années précédentes.

Selon David Jackson, directeur général d’Avison Young Vietnam, la hausse des IDE décaissés et des opérations de fusions-acquisitions (M&A) traduit la confiance persistante des investisseurs dans le marché vietnamien. Par ailleurs, l’accélération de grands projets d’infrastructures de transport devrait favoriser la formation de nouveaux pôles de croissance et renforcer les connexions régionales.

Dans ce contexte, la compétitivité d’un projet ne dépendra plus uniquement de l’ampleur de l’offre, mais de sa capacité à répondre à la demande réelle des utilisateurs finaux et à générer des flux de trésorerie durables.

Pour les projets disposant déjà d’une base solide, les apports de capitaux, acquisitions d’actions, opérations de M&A, coentreprises et partenariats de développement peuvent permettre aux investisseurs d’accéder plus efficacement au marché tout en apportant des ressources supplémentaires à la poursuite des projets.

Au cours des sept premiers mois de 2026, l’Agence des investissements étrangers a recensé 1.815 opérations d’apport de capitaux et d’acquisition d’actions, pour une valeur totale en hausse de 61,6% sur un an. Certains investisseurs privilégient ces formes d’investissement afin d’accéder rapidement aux réseaux de clients, aux systèmes de distribution et aux bases juridiques existantes, plutôt que de tout développer à partir de zéro.

Selon les experts de Savills Vietnam, pour les projets de grande envergure, les investisseurs examinent notamment la situation juridique, les droits d’utilisation des terrains, la structure de propriété, les obligations financières, la faisabilité du plan de développement et la capacité à générer des flux de trésorerie durables. Ces facteurs jouent un rôle croissant dans l’évaluation de l’attractivité et de la capacité d’un projet à mobiliser des capitaux.

Valoriser les complémentarités entre ressources nationales et internationales

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Les entreprises vietnamiennes disposent d’atouts spécifiques, notamment leur connaissance du marché, leur expérience dans le développement de projets et leur capacité à les mettre en œuvre au niveau local. La combinaison de ces avantages avec les capitaux, l’expérience et les réseaux internationaux pourrait ouvrir de nouvelles perspectives grâce aux M&A, aux coentreprises et aux différentes formes de coopération en matière d’investissement.

"La question n’est pas seulement de savoir combien de capitaux supplémentaires le Vietnam peut attirer, mais aussi comment les orienter vers les projets appropriés", a souligné Neil MacGregor. Selon lui, les entreprises et projets bénéficiant d’un cadre juridique clair, d’une structure transparente et d’un plan de développement réalisable seront mieux placés pour accéder aux capitaux internationaux.

À Hô Chi Minh-Ville, les perspectives à moyen et long termes du marché des bureaux restent également favorables, notamment grâce au Centre financier international (CFI) et aux flux de capitaux étrangers.

Selon Pham Ngoc Thiên Thanh, directrice du département de recherche et de conseil de CBRE à Hô Chi Minh-Ville, à partir de 2027, à mesure que les politiques et les infrastructures liées au CFI se consolideront, celui-ci devrait devenir l’un des principaux moteurs de croissance du marché des bureaux de la ville, selon un modèle de "double pôle" reliant le centre-ville au nouveau quartier urbain de Thu Thiêm.

Le CFI devrait attirer des institutions financières, des multinationales et des entreprises de services à forte valeur ajoutée, stimulant la demande de bureaux dans le centre-ville et favorisant des transactions d’envergure dans les années à venir.

Alors que le Vietnam continue d’élargir son échelle d’investissement, la diversification des sources de financement revêtira une importance croissante. La capacité à transformer les capitaux mobilisés en projets viables dépendra non seulement de la demande du marché, mais aussi de la qualité des projets, de leur structure d’investissement et de la capacité à les mettre en œuvre.

Ces facteurs joueront également un rôle déterminant dans la capacité des entreprises vietnamiennes à accéder aux capitaux à moyen et long termes et à renforcer leur compétitivité dans le processus d’intégration économique internationale.

VNA/CVN