Glissements de terrain : mieux comprendre pour mieux prévenir

Après les catastrophes survenues ces dernières années, notamment celle du village de Nu (province de Lào Cai, Nord) en 2024, des chercheurs vietnamiens proposent la première classification nationale des glissements de terrain conforme aux standards internationaux. Une avancée majeure pour améliorer la prévision, l'alerte précoce et la prévention des risques.

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Ces dernières années, sous l'effet du changement climatique et de la multiplication des épisodes de pluies extrêmes, les glissements de terrain se sont intensifiés au Vietnam, provoquant d'importantes pertes humaines et matérielles. Observés à grande échelle dans les régions montagneuses du Nord, et le Centre, ces phénomènes gagnent en fréquence, en ampleur et en étendue, affectant un nombre croissant de localités.

Photo : VNA/CVN

Des phénomènes plus variés et plus destructeurs

Les glissements de terrain surviennent rarement de manière isolée. Ils constituent souvent le point de départ de phénomènes en cascade, tels que les coulées de débris, les crues torrentielles ou, dans certains contextes, des vagues destructrices. Cette succession d'événements accroît considérablement les dégâts et complique les opérations de secours.

Cette réalité souligne la nécessité de mener des recherches approfondies sur les caractéristiques, les mécanismes de formation et les facteurs favorisant les glissements de terrain lors de pluies extrêmes. Une meilleure connaissance de ces processus est indispensable pour renforcer les systèmes de prévision, d'alerte précoce et de réduction des risques de catastrophes.

Partant de ce constat, le Dr Pham Van Tiên et son équipe de l'Institut des sciences de la Terre, relevant de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam, ont conduit le projet de recherche intitulé "Étude des différents types de glissements de terrain sous l'effet des pluies extrêmes dans les régions montagneuses du Nord et le Centre du Vietnam". S'appuyant sur des travaux antérieurs et de nombreuses années d'investigations de terrain, cette étude vise à identifier les différents types de glissements de terrain, à expliquer leurs mécanismes de déclenchement et à analyser leur dynamique d'évolution sous l'effet de précipitations exceptionnelles.

Selon le chercheur, les catastrophes récentes ont révélé une grande diversité de glissements de terrain, tant par leur évolution que par leur ampleur, leur profondeur de rupture, leurs modes de déplacement, les matériaux mobilisés ou leur vitesse de propagation. De nombreux versants sont devenus instables après de longues périodes de pluies intenses, avec des évolutions plus rapides et des zones affectées plus vastes que ne le prévoyaient les modèles théoriques.

Certaines formes, jusque-là peu observées mais particulièrement destructrices, ont également été recensées, notamment les glissements de terrain de grande ampleur, les éboulements rocheux massifs et les coulées de matériaux capables d'ensevelir de vastes secteurs sur de longues distances. Or, ces phénomènes restent encore insuffisamment étudiés au Vietnam, ce qui limite les capacités d'évaluation des risques, de prévision et de mise en œuvre de mesures adaptées.

Les pluies extrêmes, principal facteur déclencheur

Photo : VNA/CVN

Afin d'approfondir ces connaissances, les chercheurs ont réalisé une vingtaine de missions de terrain et procédé à une analyse détaillée des données recueillies. Les résultats montrent que les pluies extrêmes constituent le principal facteur déclencheur des glissements de terrain. Trois paramètres se révèlent déterminants : l'intensité des précipitations, leur cumul et leur répartition spatiale.

Deux scénarios favorisent particulièrement ces phénomènes : des pluies très intenses sur une courte durée ou, à l'inverse, des précipitations persistantes pendant plusieurs jours avec un cumul élevé. Ces conclusions constituent une base essentielle pour définir des seuils pluviométriques destinés aux systèmes de prévision et d'alerte précoce.

Pour le Professeur associé et Docteur ès sciences Vu Cao Minh, ancien vice-directeur de l'Institut de géologie (aujourd'hui Institut des sciences de la Terre), la fréquence des glissements de terrain ne cesse d'augmenter et leurs conséquences se sont considérablement aggravées au cours des dernières années. L'ampleur des événements dépend en grande partie de l'étendue des zones touchées par les précipitations : elle peut se limiter à quelques petits bassins versants couvrant un hameau ou une commune, mais aussi s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres carrés.

À partir de l'analyse de plus de vingt glissements de terrain majeurs, les scientifiques ont identifié les principaux mécanismes responsables de ces phénomènes, notamment ceux de catégories encore peu reconnues au Vietnam, comme les éboulements de sols et de roches, les glissements de roches dures, de roches semi-dures ou encore les glissements à comportement plastique. Les éboulements de sols et de roches apparaissent comme le type le plus fréquemment observé lors des catastrophes récentes.

Photo : VNA/CVN

L'équipe propose ainsi une classification nationale fondée sur les standards internationaux, offrant un référentiel scientifique destiné aux études de risques et au zonage des secteurs exposés.

La modélisation numérique au service de la prévention

Parallèlement aux observations de terrain, les chercheurs ont utilisé des modèles numériques pour simuler les processus de déclenchement et de propagation des masses en mouvement sur les sites de Ta Mo (province de Tuyên Quang, Nord) et de Trà Leng (ville de Dà Nang, Centre). Ces simulations ont permis de mieux comprendre les mécanismes de formation des glissements de terrain et d'évaluer avec davantage de précision les zones susceptibles d'être affectées par les coulées de matériaux. Cette approche fournit une base scientifique solide pour élaborer des scénarios prospectifs et renforcer la gestion des risques.

À partir de cette meilleure compréhension des différents types de glissements de terrain, les chercheurs proposent un ensemble de mesures de prévention privilégiant les approches non structurelles. Ils recommandent notamment l'élaboration de cartes détaillées des zones à risque selon chaque type de glissement, l'intégration d'analyses multi-aléas ainsi que le développement de systèmes d'alerte précoce reposant sur les données de surveillance, les systèmes d'information géographique (SIG) et l'intelligence artificielle.

Évaluant les résultats de cette recherche, le Pr.-Dr. Pham Hoàng Hai, président du Conseil d'évaluation scientifique de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam, estime que cette étude apporte des éléments scientifiques majeurs pour mieux identifier les caractéristiques et les mécanismes propres à chaque type de glissement de terrain. Dans un contexte où le changement climatique favorise les épisodes de pluies extrêmes, une meilleure compréhension de ces phénomènes est indispensable pour affiner le zonage des risques, renforcer les dispositifs d'alerte précoce, réduire les pertes humaines et matérielles et contribuer au développement durable des régions montagneuses.

Quê Anh/CVN