Deux photos d'un vétéran américain rouvrent la recherche de dépouilles de soldats vietnamiens

Deux photographies fournies par un ancien combattant américain ont ouvert une nouvelle piste dans la recherche d'une fosse commune de soldats vietnamiens tombés lors de l'Offensive du Têt de 1968, grâce au croisement de témoignages, d'archives militaires et de photographies aériennes.

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À partir de deux photographies fournies par un ancien combattant américain, des experts et les autorités militaires s'emploient à localiser une fosse commune susceptible de contenir les dépouilles de 70 à 90 martyrs tombés lors de l'Offensive générale et de l'Insurrection du Têt de 1968, dans la zone de la rue Truong Chinh, à la limite des quartiers de Kon Tum et de Dak Câm, dans la province de Quang Ngai (Centre).

Photo : fournie par un ancien combattant américain.

L'affaire remonte à 2021, lorsque Bob Connor, ancien sergent de la police chargée de la sécurité de la base aérienne de Biên Hoà, a reçu des informations d'un ancien combattant américain ayant participé aux combats à Kon Tum en février 1968. Selon son témoignage, après les affrontements, l'armée américaine aurait enseveli environ 70 à 90 soldats des forces de libération dans un fossé de drainage situé entre la zone militaire 24 (Biệt khu 24) et le camp du Military Assistance Command, Vietnam (MACV) de Kon Tum. Le vétéran a également remis deux photographies indiquant l'emplacement présumé de la fosse commune.

Après avoir reçu ces documents, l'architecte Nguyên Xuân Thang, de Hô Chi Minh-Ville, engagé depuis de nombreuses années dans la recherche des martyrs grâce à l'analyse de données et de photographies aériennes, a créé un groupe de recherche réunissant des spécialistes vietnamiens et américains afin de vérifier ces informations.

Photo : VNA/CVN

"L'ancien combattant américain, qui souhaite garder l'anonymat, espère sincèrement que ces informations permettront aux martyrs de retrouver enfin leurs familles", a déclaré Nguyên Xuân Thang.

Pendant quatre ans, le groupe a confronté des photographies aériennes, des cartes d'opérations militaires, des images satellitaires historiques, des observations de terrain et les témoignages de plusieurs témoins afin de localiser avec précision la fosse commune.

"Nous avons recherché les similitudes et les différences entre les photographies prises à différentes époques, les avons ramenées dans un même système de référence avant de les comparer à plusieurs reprises afin de déterminer les coordonnées les plus précises possibles", a expliqué M. Thang.

Photo : Vnexpress/CVN

Le colonel Trân Thanh Hoà (79 ans), ancien chef d'une équipe de reconnaissance du 24e régiment du Front des Hauts plateaux du Centre, qui a directement participé aux combats, estime que les deux photographies fournies par l'ancien combattant américain constituent des éléments crédibles.

En novembre 2025, le groupe de recherche a remis l'ensemble de son dossier au Commandement militaire de la province de Quang Ngai. Après avoir confronté les archives vietnamiennes et américaines ainsi que les témoignages historiques, les premières analyses indiquent que la zone pourrait encore renfermer entre 70 et 90 dépouilles de martyrs réparties dans deux fossés situés au nord et au sud de la rue Truong Chinh. Les martyrs identifiés appartiendraient principalement au 4e bataillon du régiment 24A du Front B3 des Hauts plateaux du Centre, tombés au combat le 2 février 1968. Des soldats du 406e bataillon de commandos et du 304e bataillon d'infanterie du Commandement militaire de Kon Tum pourraient également s'y trouver.

Un autre élément vient conforter cette hypothèse : en 2008, l'équipe chargée de la recherche et du rapatriement des restes des martyrs de l'ancienne province de Kon Tum, aujourd'hui intégrée à la province de Quang Ngai à la suite de la réorganisation administrative, avait déjà retrouvé 22 dépouilles ainsi que de nombreux objets personnels dans le secteur de la rue Truong Chinh. Cette découverte laisse penser que d'autres dépouilles demeurent encore sur place.

Après réception des documents, le Comité directeur 515 de la Région militaire N°5 et de la province de Quang Ngai a organisé un séminaire consacré à la vérification des informations relatives aux martyrs et à leurs lieux d'inhumation. Le général de division Doàn Quang Hòa, directeur du Département des politiques sociales du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, a demandé de poursuivre la collecte et la systématisation des sources documentaires, en particulier les archives militaires, les cartes d'opérations et les journaux de combat, afin de déterminer avec précision les lieux d'inhumation et de préparer les opérations de recherche et de rapatriement des dépouilles.

Le général de division Trân Minh Trong, président du Comité directeur 515 de la Région militaire N°5, a demandé aux organismes compétents d'accélérer les recherches, d'élaborer rapidement un plan d'action et de délimiter précisément les zones de prospection afin de lancer les opérations de recherche et de rapatriement dans les meilleurs délais.

Pham Linh - Xuân Lôc/CVN