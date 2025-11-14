Des intellectuels vietnamiens contribuent à la planification stratégique du pays

L’Université nationale du Vietnam de Hanoï (VNU Hanoi) a organisé une conférence afin de recueillir des avis sur les projets de documents qui seront soumis au XIV e Congrès national du Parti en 2026.

>> Les citoyens et entreprises consultés sur les projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti

>> XIVe Congrès du Parti : des projets de documents ouvrent une nouvelle ère

>> Tây Ninh exhorte à placer le peuple au cœur de la stratégie de développement

Photo : VNA/CVN

L'initiative témoigne de la responsabilité et de l’engagement de la communauté des intellectuels dans la définition de la vision, des objectifs et des orientations stratégiques du développement national pour cette nouvelle étape.

Lors de l’ouverture de cet événement hier, le directeur de la VNU Hanoï, Hoàng Minh Son, a souligné l’importance stratégique du XIVe Congrès national. Il s’agit non seulement de faire le bilan de 40 années de rénovation et de 35 années de mise en œuvre du Programme politique, mais aussi d’établir la vision du développement à l’horizon 2045, avec pour objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé.

Dans ce contexte, les projets de documents mettent l’accent sur le rôle crucial de l’éducation et de la formation, des sciences et technologies, de l’innovation et du développement humain comme moteurs essentiels d’une croissance durable.

Selon Hoàng Minh Son, le rapport de politique définit l’éducation et la formation comme un axe stratégique de développement, le fondement de l’élévation des normes éducatives, du développement des ressources humaines et de l’épanouissement des talents. Il préconise la poursuite et l’ensemble de la réforme du système éducatif, afin de bâtir un système ouvert, moderne et intégré, étroitement lié au marché du travail et aux besoins de développement du pays.

La VNU Hanoi jouera un rôle de pionnier dans la mise en œuvre de ces orientations en développant un modèle d’université de recherche avancée, un écosystème d’innovation, des centres d’excellence et en intensifiant la transformation numérique de la gestion et de la formation, a-t-il indiqué.

Forte de ses atouts en sciences fondamentales, en sciences sociales et humaines, ainsi que dans les domaines interdisciplinaires, l’institution peut également contribuer au développement théorique, à la construction de valeurs culturelles et à l’amélioration institutionnelle dans ce nouveau contexte, a-t-il ajouté.

Lors de la conférence, les experts ont débattu des thèmes clés des projets de texte, notamment les nouveaux moteurs de croissance, l’éducation, la science, le développement de ressources humaines de haute qualité et le rôle de la culture et de l’humain dans le développement durable.

Le Professeur Trân Quôc Binh a souligné que ces projets de documents reflètent une vision stratégique, considérant la formation de ressources humaines de haut niveau, conforme aux normes internationales, comme un facteur déterminant.

Il a insisté sur la nécessité de perfectionner les mécanismes et les politiques de formation, d’utilisation et de reconnaissance des spécialistes, afin de créer un environnement propice à la créativité scientifique.

De son côté, le Professeur Chu Duc Trinh a affirmé que le Vietnam ne pourra progresser rapidement qu’en fondant son développement sur la science et la technologie ; le pays doit par ailleurs s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales et bâtir un écosystème industriel moderne.

Il a noté que l’État doit créer un environnement favorable aux entreprises, tandis que les universités doivent former des ressources humaines capables d’assumer des postes exigeants.

Un groupe de recherche de la VNU Hanoi a recommandé au Parti et à l’État d’envisager l’adoption d’un modèle d’État facilitateur, dans lequel la réussite de la transformation numérique et la formation d’une nouvelle génération de cadres innovants constituent les facteurs déterminants d’une gouvernance nationale moderne et efficace.

VNA/CVN