Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045

Des engagements régionaux aux opportunités de développement local

Le 8 octobre, à Hanoï, le ministère des Affaires étrangères a organisé un colloque intitulé "Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045 : Des engagements régionaux aux opportunités de développement local", sous forme hybride, en présentiel et en ligne.

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Photo : BNG/CVN

Il s'agissait d'une activité visant à mettre en œuvre la Conclusion No59-KL/TW du Bureau politique sur les orientations de la participation du Vietnam à l'ASEAN jusqu'en 2030, contribuant à rapprocher les orientations de la coopération de l'ASEAN des localités, des entreprises et de la population.

Ont assisté à cet événement des représentants des ministères, services et organismes participant à la coopération de l'ASEAN, des dirigeants des Comités populaires des provinces et villes, des instituts de recherche, des experts et des entreprises, ainsi que de nombreuses localités de l'ensemble du pays qui y ont suivi les travaux en ligne.

S'exprimant à l'ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, chef de la SOM ASEAN Vietnam, a estimé que l'année 2026 revêtait une signification charnière dans la nouvelle étape de développement de l'ASEAN, lorsque les pays membres commenceront à mettre en œuvre la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045 ainsi que quatre Plans stratégiques sur la politique et la sécurité, l'économie, la culture et la société, et la connectivité, en vue d'une Communauté de l'ASEAN résiliente, innovante, dynamique et axée sur le citoyen.

Il a souligné que le XIVe Congrès national du Parti continuait d'identifier l'ASEAN comme une priorité stratégique de premier rang, étroitement liée à la sécurité et à l'espace de développement du pays. L'exigence actuelle consiste à lier étroitement le processus d'intégration aux objectifs de développement socio-économique, tout en renforçant la participation et le bénéfice direct des ministères, des secteurs, des localités, des entreprises et des citoyens.

Sur la base des contenus clés des Plans stratégiques relatifs à la politique-sécurité, à l'économie, à la culture-société et à la connectivité, des représentants de plusieurs localités ont partagé leurs orientations de développement associées à la coopération au sein de l'ASEAN dans des domaines phares tels que la coopération urbaine, les industries culturelles et le tourisme patrimonial, la finance et l'innovation, l'élargissement des marchés d'import-export, la logistique et l'interconnexion des chaînes d'approvisionnement.

Photo : BNG/CVN

Les participants ont estimé que le potentiel de développement de la Communauté de l'ASEAN était immense, non seulement sur le plan politique et sécuritaire, mais surtout en matière d'économie, de commerce et d'investissement. L'ASEAN constitue également une passerelle permettant aux localités et aux entreprises vietnamiennes de développer leur coopération avec les partenaires de l'ASEAN tels que la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis...

Afin de renforcer la coordination entre l'État et le secteur privé pour rendre la coopération plus substantielle et efficace, certaines propositions ont suggéré d'intensifier les échanges d'informations et le partage d'expériences, en particulier concernant les nouvelles tendances et opportunités de coopération régionale.

Sur la base des résultats du colloque, le ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères et secteurs continueront d'aider les localités et les entreprises à concrétiser les orientations et engagements de coopération de l'ASEAN en opportunités pratiques, contribuant à améliorer le bien-être et la qualité de vie de la population.

VNA/CVN