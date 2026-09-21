Le Timor-Leste prépare des instruments juridiques pour son intégration à l’ASEAN

Le Timor-Leste prépare quelque 60 instruments juridiques pour mettre en œuvre ses engagements et assurer son intégration pleine et entière à l’ASEAN, après son adhésion en tant que 11 e membre de l’organisation régionale.

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Photo : VNA/CVN

La vice-ministre des Affaires étrangères chargée des questions relatives à l’ASEAN, Milena Rangel, a indiqué que le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération travaillait avec les différents ministères et organismes concernés à l’élaboration et à la finalisation de ces textes. Près de 50 d’entre eux doivent être achevés en priorité au cours de la période 2026-2027.

Ces instruments s’inscrivent dans la feuille de route de mise en œuvre du pilier de la Communauté économique de l’ASEAN pour 2026-2030, couvrant notamment la facilitation des échanges, la concurrence et la réforme douanière. Certains textes devront être approuvés par le Conseil des ministres ou le Parlement avant leur entrée en vigueur.

Parallèlement, le Timor-Leste étudie les engagements liés au Partenariat économique régional global (RCEP). Selon Mme Rangel, ces engagements, juridiquement contraignants, doivent être examinés avec attention afin d’éviter des effets défavorables sur les secteurs productifs nationaux. Le gouvernement mène actuellement des études avant d’entamer les négociations concernées.

Auparavant, le gouvernement avait soumis au Parlement des instruments économiques de l’ASEAN, notamment l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA), l’Accord-cadre de l’ASEAN sur les services (AFAS) et l’Accord de l’ASEAN sur le commerce des services (ATISA), ainsi que des textes relatifs à la coopération financière, à la classification des marchandises et aux douanes.

La mise en place de ce cadre juridique constitue ainsi une étape importante pour permettre au Timor-Leste de passer de l’adhésion formelle à une intégration effective au sein de l’ASEAN.

VNA/CVN