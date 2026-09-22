Le Vietnam participe à un exercice multinational dans le cadre de l’ADMM+

Une délégation vietnamienne de 18 militaires, conduite par le colonel Doan Van Thân, assistant chargé de la prévention et de la lutte contre les catastrophes au Département du sauvetage et des secours, participe à l’exercice de terrain Exercise Trident Resolve 2026, ouvert le 22 septembre à Cilegon, dans la province de Banten, en Indonésie.

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Photo : Minh Thai/VNA/CVN

Réunissant quelque 2.200 militaires de 19 pays, cet exercice constitue une activité de coopération multilatérale en matière de défense dans le cadre de la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN élargie (ADMM+).

Il vise à renforcer la capacité de coordination et la préparation à faire face aux situations d’urgence, notamment aux catastrophes susceptibles d’avoir des répercussions au-delà des frontières nationales.

Exercise Trident Resolve 2026 combine pour la première fois trois domaines : l’assistance humanitaire et les secours en cas de catastrophe (HADR), la médecine militaire (MM) et la cybersécurité. Cette intégration vise à tester le fonctionnement des mécanismes de coordination multinationale face à des situations d’urgence complexes.

Le scénario de l’exercice porte sur des catastrophes de grande ampleur, notamment des séismes, des éruptions volcaniques et des tsunamis. Les forces participantes s’entraînent à coordonner les opérations d’aide humanitaire, à déployer des moyens de médecine militaire et à traiter des situations liées à l’information, aux communications et à la cybersécurité.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Jakarta, le colonel Doan Van Thân a indiqué que la délégation de l’Armée populaire du Vietnam participait aux trois volets de l’exercice consacrés à la médecine militaire, au sauvetage et aux secours ainsi qu’à la cybersécurité.

Les militaires vietnamiens engagés dans l’exercice ont tous participé à des opérations de recherche et de sauvetage en Türkiye, au Myanmar et au Venezuela, ainsi qu’au déploiement d’un hôpital de campagne au Soudan du Sud.

Selon le colonel Doan Van Thân, la participation vietnamienne vise à partager avec les pays de l’ASEAN l’expérience acquise lors des opérations de recherche et de sauvetage à l’étranger et du déploiement d’hôpitaux de campagne, tout en tirant parti des expériences des pays de l’ASEAN et des partenaires afin de renforcer davantage les capacités de déploiement des forces en cas de besoin.

Photo : Minh Thai/VNA/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, l’inspecteur général du ministère indonésien de la Défense, le lieutenant-général Rui F.G.P. Duarte, a souligné que les défis sécuritaires actuels devenaient de plus en plus complexes et interdépendants.

Des catastrophes telles que les séismes, les éruptions volcaniques, les inondations ou les incendies de forêt peuvent non seulement causer des dégâts sur les lieux sinistrés, mais aussi perturber le transport aérien, les systèmes de santé, les communications et les infrastructures, nécessitant une action collective, le partage des connaissances et le renforcement de la coordination entre les pays.

Le général de division Darwin Cox, commandant du 18e Commandement médical de théâtre de l’armée américaine dans la région Indo-Pacifique, a estimé qu’au-delà des objectifs opérationnels, l’exercice contribuait également à renforcer la confiance et l’amitié entre les pays participants.

Prévu jusqu’au 25 septembre, l’exercice réunit les pays de l’ASEAN et les huit partenaires de l’ADMM+, à savoir l’Australie, la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande, la Russie et les États-Unis.

L’organisation de cet exercice par l’Indonésie témoigne de la poursuite par l’ADMM+ d’activités de coopération concrètes, la coordination en matière de réponse aux catastrophes et d’aide humanitaire occupant une place croissante dans la coopération régionale de défense.

VNA/CVN