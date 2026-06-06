ASEAN 2045 : Hanoï ouvre le débat sur l’avenir régional

Tenu les 9 et 10 juin à Hanoï, le 3 e Forum de l’avenir de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) réunit dirigeants, experts, entrepreneurs et jeunes autour des grands défis post 2045. Le rendez-vous vise à bâtir une communauté plus résiliente et plus durable.

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La troisième édition du Forum de l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) est placée sous le thème “Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité, priorité à l’humain” (“Shaping our future together : Peace, Prosperity, People-centered”). Ce rendez-vous est présenté comme un espace de dialogue ouvert et inclusif. Avis d’experts.

“Mettre en œuvre la Vision de l’ASEAN 2045”

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence de presse organisée le 14 mai dans la capitale vietnamienne, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a rappelé que l’AFF est une initiative proposée par le Vietnam afin de réunir dirigeants, universitaires, représentants du monde économique et autres acteurs concernés autour des grands enjeux stratégiques de l’ASEAN et de la région.

Selon elle, les éditions 2024 et 2025 ont bénéficié d’un large soutien des pays membres et des partenaires de l’organisation. Dans cette continuité, l’édition 2026 ambitionne d’“apporter de nouvelles initiatives et recommandations destinées à la mise en œuvre de la Vision de la communauté de l’ASEAN 2045”.

“Créer un espace de dialogue plus ouvert”

Photo : VNA/CVN

Le forum intervient dans un contexte particulier. Comme l’a souligné le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, l’année 2026 marquera le cinquantième anniversaire du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), texte fondateur qui continue de guider les relations entre les pays de la région.

“L’objectif du forum est de créer un espace de dialogue plus ouvert et plus substantiel entre les pays de l’ASEAN et leurs partenaires”, a déclaré le responsable vietnamien lors d’une conférence de presse internationale organisée le 26 mai pour présenter l’AFF 2026. Selon lui, ce rendez-vous vise à promouvoir une communauté de l’ASEAN plus résiliente et plus durable “tout en contribuant à la réflexion sur l’avenir de l’organisation au-delà de 2045”.

Le vice-ministre estime que cette édition offrira l’occasion de revisiter les valeurs fondamentales de l’ASEAN tout en formulant de nouvelles initiatives destinées à accompagner la mise en œuvre de la Vision ASEAN 2045.

Il a également souligné que le forum permettra aux partenaires de l’organisation de partager leurs expériences et leurs propositions dans des domaines tels que la transformation numérique, le développement durable, la lutte contre le changement climatique ou encore la sécurité énergétique.

Au-delà des discussions institutionnelles, l’AFF entend adopter une démarche fondée sur les réalités du terrain. Nguyên Manh Cuong a expliqué que la philosophie du forum repose sur un processus “de bas en haut” et “de l’intérieur vers l’extérieur”.

“Les entreprises parleront des obstacles concrets auxquels elles sont confrontées, les universitaires proposeront des analyses stratégiques, tandis que les citoyens, surtout les jeunes, partageront leurs attentes et leurs besoins réels”, a-t-il indiqué. Selon lui, cette diversité de contributions permettra de concevoir des politiques plus réalistes et plus applicables.

Le thème retenu cette année reflète directement les priorités actuelles de l’ASEAN. “La paix est une condition préalable au développement durable”, a-t-il affirmé, estimant que “le maintien de la stabilité demeure une mission essentielle dans un contexte mondial marqué par les incertitudes et les tensions”.

La prospérité constitue, quant à elle, un objectif partagé par tous les États membres. Elle suppose, selon lui, “un renforcement de la coopération économique, de la connectivité régionale et de l’innovation”.

Le troisième pilier, centré sur les populations, renvoie à l’esprit même de la communauté régionale. “Toutes les activités de l’ASEAN doivent être orientées vers les intérêts des populations, améliorer leurs conditions de vie afin que personne ne soit laissé de côté”, a insisté le vice-ministre.

Cette initiative traduit la volonté du Vietnam d’articuler diplomatie du Parti, diplomatie d’État et diplomatie populaire. “Créer un espace où les partis politiques peuvent échanger sur une vision commune de l’ASEAN contribuera à bâtir un consensus plus profond au sein de chaque pays et à promouvoir une coopération régionale plus durable”, a-t-il estimé. Enfin, dans un contexte marqué par la montée des rivalités stratégiques et des incertitudes géopolitiques, le vice-ministre considère l’AFF comme un important canal diplomatique, favorisant la coopération plutôt que la confrontation.

“Proposer des initiatives liées à l’entrepreneuriat vert“

Photo : VNA/CVN

Le directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, Nguyên Hùng Son, a indiqué que l’AFF 2026 s’articulerait autour de quatre thèmes prioritaires : l’intelligence artificielle et les technologies numériques, la sécurité énergétique, le changement climatique ainsi que l’amélioration des compétences et de la capacité d’adaptation des populations face aux mutations de l’économie mondiale.

“Ce sera un espace permettant aux jeunes d’échanger et de proposer des initiatives liées à l’entrepreneuriat vert, à l’application de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne, à la protection de l’environnement et aux échanges culturels”, a-t-il expliqué, lors d’une conférence de presse internationale organisée le 26 mai pour présenter l’AFF 2026. Les propositions recueillies seront ensuite transmises aux décideurs de l’ASEAN.

Autre innovation, l’AFF 2026 associera davantage les grandes métropoles de la région. Selon Nguyên Hùng Son, les villes sont aujourd’hui des moteurs de croissance économique, d’innovation et de création culturelle. La mise en réseau de capitales et de grands centres urbains tels que Hanoï, Bangkok, Jakarta, Manille ou Singapour devrait favoriser une coopération plus concrète dans les domaines des villes intelligentes, des transports verts, de la gestion des déchets et du développement durable.

Le forum accueillera également, pour la première fois, une session réunissant plus de dix partis politiques de la région. Les organisateurs ont annoncé la participation confirmée de trois à quatre chefs d’État de l’ASEAN, ainsi que de représentants d’organisations internationales, de ministres, d’universitaires, d’entreprises et de jeunes de toute la région. Des partenaires majeurs tels que les États-Unis, la Chine, le Japon, la République de Corée ou encore l’Union européenne devraient également être présents.

Dan Thanh/CVN