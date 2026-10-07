Singapour expose ses priorités pour la présidence de l’ASEAN en 2027

L’ASEAN devrait se concentrer sur le renforcement de son réseau électrique régional, l’accroissement du financement climatique et l’amélioration de sa résilience face aux effets du changement climatique, a déclaré Grace Fu, ministre singapourienne de la Durabilité et de l’Environnement.

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Photo : VNA/CVN

Intervenant lors du récent lancement de l’enquête "Southeast Asia Climate Outlook Survey 2026", elle a indiqué que ces trois domaines constituaient les priorités dans lesquelles Singapour chercherait à promouvoir une coopération concrète durant sa présidence de l’ASEAN en 2027.

Selon la ministre singapourienne, la volatilité des marchés mondiaux de l’énergie affecte directement l’Asie du Sud-Est, une région fortement dépendante des importations énergétiques. La hausse des prix des carburants fait grimper les coûts de production, pèse sur l’emploi et les moyens de subsistance, alourdit les factures d’électricité des ménages et affecte les secteurs du transport, de la logistique et de l’approvisionnement alimentaire.

Dans ce contexte, elle a souligné que la crise énergétique mettait en évidence la nécessité d’accélérer, plutôt que de retarder, la transition vers les énergies renouvelables.

L’une des principales priorités est le développement du réseau électrique de l’ASEAN (ASEAN Power Grid - APG), qui permettra aux pays membres de mieux exploiter les abondantes ressources énergétiques de la région et de réduire leur dépendance à une seule source d’approvisionnement.

Mme Grace Fu a cité le projet d’intégration énergétique Laos - Thaïlande - Malaisie - Singapour comme un exemple démontrant la faisabilité des échanges multilatéraux d’électricité transfrontaliers au sein de l’ASEAN. Les prochaines étapes devraient notamment inclure l’établissement de règles plus claires pour ces échanges ainsi que de normes pratiques pour les câbles électriques sous-marins, a-t-elle précisé.

La deuxième priorité concerne le financement climatique. Singapour développe de nouveaux instruments financiers afin de mobiliser des capitaux en faveur de projets "verts" dans la région, notamment à travers l’initiative de financement mixte "Financing Asia’s Transition Partnership" (FAST-P) et les marchés du carbone.

À ce jour, FAST-P a permis de mobiliser environ 1,14 milliard de dollars américains pour des projets d’énergie verte dans la région, notamment dans le stockage par batteries, l’énergie solaire et la modernisation des réseaux, facilitant ainsi le remplacement progressif des centrales au charbon par des sources d’énergie plus propres.

La troisième priorité consiste à renforcer la résilience climatique grâce à des investissements dans les infrastructures et à des solutions visant à protéger les économies, les communautés et le développement à long terme face à des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes, a déclaré Mme Fu.

L’enquête, menée par l’Institut ISEAS-Yusof Ishak et le Centre Lee Kuan Yew pour les villes innovantes de l’Université de technologie et de design de Singapour, a recueilli les avis de 3.706 personnes dans les 11 pays de l’ASEAN, incluant pour la première fois le Timor-Leste.

Il en ressort que 55,3% des répondants considèrent le chômage et la récession économique comme des préoccupations majeures, tandis que 53,6% s’inquiètent du changement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes. Au Vietnam et aux Philippines, le changement climatique arrive en tête des préoccupations, reflétant une exposition fréquente aux tempêtes, aux inondations et à d’autres catastrophes naturelles. Parallèlement, les répondants de Singapour et du Bruneï se sont montrés particulièrement préoccupés par les épisodes de chaleur extrême.

L’enquête a également révélé que la transition énergétique continue de se heurter à des défis importants. Environ 44,6% des répondants s’inquiètent de la hausse des prix de l’énergie et du coût de la vie, tandis que 26,1% redoutent des pénuries d’énergie, un chiffre en hausse par rapport aux 20,3% enregistrés lors de l’enquête de 2024.

VNA/CVN