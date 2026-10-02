Des amis hongrois réunis à Budapest pour célébrer l’amitié entre les deux peuples

Une rencontre amicale organisée conjointement par l’Association d’amitié Hongrie - Vietnam (HVFA) et l’Association des Vietnamiens en Hongrie s’est tenue le 30 septembre à Budapest.

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Photo : VNA/CVN

Elle a réuni des amis hongrois de longue date du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne, autour d’échanges destinés à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bùi Lê Thai, a salué les contributions constantes de la HVFA aux échanges entre les peuples ainsi que ses efforts pour faire connaître le Vietnam, son peuple et sa culture auprès du public hongrois.

Il a notamment exprimé sa reconnaissance aux membres qui entretiennent depuis plusieurs décennies des liens étroits avec le Vietnam, parmi lesquels ceux ayant participé à la Commission internationale de contrôle et de surveillance chargée de la mise en œuvre des Accords de paix de Paris, ainsi que ceux ayant travaillé au Vietnam et conservant de profonds souvenirs du pays et de ses habitants.

L'ambassadeur a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance aux contributions précieuses apportées par les amis hongrois durant la lutte du pays pour l'indépendance nationale et la réunification, et qu'il s'en souvient avec gratitude. Les liens sincères tissés au fil des générations constituent un fondement privilégié pour l'amitié entre les deux nations.

Le diplomate vietnamien a souligné que les échanges entre les peuples devaient continuer à évoluer. Outre les activités traditionnelles, la HVFA pourrait élargir les liens dans les domaines culturel, éducatif et touristique, renforcer la coordination avec l'Association des Vietnamiens en Hongrie ainsi qu'avec d'autres organisations communautaires, et mieux tirer parti des médias et des réseaux sociaux pour rapprocher le Vietnam du public hongrois.

Il a insisté sur l'importance d'assurer la continuité entre les générations et d'encourager davantage de jeunes Hongrois à rejoindre l'association d'amitié, à découvrir le Vietnam et à visiter le pays, perpétuant ainsi les liens précieux cultivés par les générations précédentes au cours de nombreuses décennies.

Bùi Lê Thai a souhaité que la HVFA et l’Association des Vietnamiens en Hongrie renforcent leur coordination et organisent davantage d’activités concrètes pour rapprocher les deux peuples. Il a assuré que l’ambassade du Vietnam continuerait à accompagner et à soutenir ces initiatives.

Photo : VNA/CVN

La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et amicale, avec des spectacles de musique traditionnelle et une dégustation de spécialités vietnamiennes. Elle a permis aux participants de mieux découvrir la culture, le pays et le peuple vietnamiens, tout en contribuant à préserver et à transmettre l’amitié de longue date entre les peuples vietnamien et hongrois.

VNA/CVN