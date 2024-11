Un squelette géant de dinosaure vendu 6 millions d'euros dans les Yvelines

Le squelette de dinosaure le plus grand jamais mis aux enchères, mesurant 22 m de long, a été adjugé samedi 16 novembre à Dampierre-en-Yvelines pour plus de six millions d'euros, a appris l'AFP auprès des maisons de vente.