Décès du chanteur Pascal Danel, interprète des Neiges du Kilimandjaro

>> Décès du pianiste italien Maurizio Pollini à 82 ans

>> Mode : décès de la Japonaise Yumi Katsura, créatrice de robes de mariée

>> Décès de Françoise Hardy à 80 ans

"Il est décédé cette nuit à l'hôpital", a indiqué à l'AFP son agent Christian Jaume. Son fils Jean-Pierre Danel a également confirmé son décès. "Il a été opéré et il a fait un malaise cardiaque".

Le chanteur né en 1944 avait débuté la chanson comme guitariste et chanteur d’un groupe de rock.

Auteur-compositeur, il compose un premier tube La plage aux romantiques en 1966, qui rencontre le succès en Europe, ainsi qu'au Brésil, au Canada et au Japon, avant de basculer vers les yéyés.

Fin 1966, sort Les neiges du Kilimandjaro, son plus gros succès, enregistré en six langues et qui s’écoula à plus de 25 millions d’exemplaires. Le titre s'inspire d'une nouvelle d'Hemingway et apparaitra dans le film de Robert Guédiguian intitulé Les neiges du Kilimandjaro.

Ses tubes lui font connaître les tournées, les passages à l'Olympia et les émissions de télé.

À la fin des années 1960, il découvre un certain Laurent Voulzy, qui devient son chef d’orchestre et arrangeur (notamment sur le Kilimandjaro).

"Il jouait dans les bals. Je l'ai rencontré lors d'un concert et je lui ai proposé de devenir mon guitariste. Il a arrangé mes albums et est devenu mon chef d'orchestre. On s'entendait très bien", confiait Pascal Danel au Parisien en 2015.

Dans les années 1980, il produit des émissions de télévision : Cadence 3 sur FR3, puis Macadam. Il a aussi participé aux tournées Age tendre, réunissant les vedettes de la chanson des années 60-80.

AFP/VNA/CVN