Début des travaux du grand projet d'extension urbaine de la route nationale 1A

La cérémonie de lancement des travaux du projet d'axe spatial de la route nationale 1A, lié à la rénovation et à la reconstruction urbaine, sur le tronçon reliant le périphérique 1 à l’échangeur de Câu Gie, s'est tenue le 19 mai, à Hanoï, en présence du président de l'Assemblée nationale, Trân Thânh Mân.

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Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, accompagné des responsables des agences de l'Assemblée nationale, des ministères, des agences centrales et de l'administration de Hanoï, a symboliquement appuyé sur le bouton pour lancer les travaux.

Le projet d'axe spatial de la route nationale 1A a une longueur totale d'environ 36,3 km et un capital d'investissement total estimé à près de 162 billions de dôngs (environ 6,1 milliards de dollars américains), traversant 18 quartiers et communes de Hanoï. Elle débute à la jonction avec le périphérique n°1, près du tunnel de Kim Liên, et se termine à l'échangeur de Câu Gie, dans la commune de Chuyên My.

La route aura une largeur maximale de 90 m, avec 10 voies sur l'axe principal et six voies parallèles de chaque côté, pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Son infrastructure devrait être achevée en 2027, contribuant ainsi au développement du réseau de transport de Hanoï, conformément au Plan directeur de la capitale à 100 ans.

Ce projet devrait améliorer la répartition du trafic entre le périphérique et les différents quartiers de la ville, tout en renforçant la connectivité entre le centre de Hanoï, les principales agglomérations du sud de la capitale et les provinces voisines du sud et des régions côtières. Il devrait également contribuer à la rénovation urbaine le long de la route nationale 1A et favoriser le développement socio-économique des zones traversées.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Vu Dai Thang, a souligné que le lancement du projet témoignait de la forte détermination de la ville à lever les obstacles liés aux infrastructures afin de créer les bases d’une nouvelle phase de développement, plus moderne, cohérente et tournée vers le long terme.

Selon lui, cet axe devrait devenir un moteur important du développement du sud de Hanoï, favoriser l’émergence de nouveaux pôles de croissance, élargir les perspectives de développement des services, du commerce et de la logistique, tout en améliorant la qualité de l’espace urbain.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le responsable municipal a demandé aux services compétents, aux autorités locales et aux investisseurs de renforcer leur coordination, notamment dans les travaux de libération des terrains et de relogement, tout en garantissant les droits et intérêts légitimes des habitants. Il a également appelé les entreprises de construction à mobiliser au maximum leurs ressources humaines et techniques afin de garantir la qualité, la sécurité et le respect du calendrier des travaux.

Le président du Comité populaire municipal de Hanoi a affirmé que la ville accompagnerait les investisseurs et s’emploierait à résoudre rapidement les difficultés rencontrées, dans le respect de la transparence et des réglementations en vigueur.

Insistant sur le fait que toutes les politiques de Hanoï placent les habitants au centre des priorités, il a estimé que grâce au sens des responsabilités, à l’ambition de développement de la capitale et au soutien de la population, le projet serait mis en œuvre de manière efficace et dans les délais prévus.

Une fois achevé, le projet d’extension et de réaménagement de la Route nationale 1A contribuera à améliorer la qualité du réseau routier de Hanoï, à renforcer la connectivité interrégionale et à fluidifier le trafic à l’entrée sud de la capitale. Il devrait également stimuler le développement socio-économique de Hanoï, réduire les coûts logistiques, accélérer l’urbanisation et créer de nouveaux espaces de développement le long de cet axe stratégique.

VNA/CVN