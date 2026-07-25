Sauvegarder les idéogrammes Dao à Tuyên Quang

Les idéogrammes anciens forment le cœur de l'identité spirituelle des Dao. Mais avec un nombre restreint de personnes capables de lire ces manuscrits sacrés, cette écriture frôle l'extinction. Face à ce défi, des ateliers de transmission s'organisent pour sauver ce trésor culturel.

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Les écritures anciennes des Dao, sous forme d’idéogrammes, constituent le pilier de la vie spirituelle et culturelle de cette minorité ethnique. Ce système documentaire renferme un trésor de connaissances accumulées au fil des siècles - traitant d’histoire, de philosophie et de morale - tout en étant intimement lié aux rituels sacrés, comme les prières pour la pluie, le culte de la forêt ou la cérémonie de passage à l’âge adulte.

Cependant, ces précieux manuscrits ne sont accessibles qu’à ceux qui maîtrisent cette écriture, aujourd’hui menacée d’extinction. Face à ce péril, plusieurs figures locales respectées telles que Ly Dai Thông et Bàn Van Tiên, domiciliés dans la province de Tuyên Quang (Nord) ont pris l’initiative de collecter les livres anciens, recopier méticuleusement les pages détériorées et léguer ce patrimoine inestimable aux villageois, notamment les jeunes. Des cours de transmission écrite ont ainsi vu le jour.

Au sein de ces ateliers, les villageois n’apprennent pas seulement à tracer les caractères, ils s’imprègnent également du sens profond des coutumes et de l’identité de leur ethnie. À l’ère du numérique, les jeunes apprenants sont vivement encouragés à promouvoir cette écriture sur Internet et les réseaux sociaux afin d’échanger et de tisser des liens avec la communauté Dao à travers tout le pays.

La pérennisation de ces cours d’écriture ancienne permet d’éveiller le sens des responsabilités au sein de la communauté Dao. Ensemble, ils s’efforcent de sauvegarder l’héritage de leurs ancêtres, assurant ainsi un développement durable et harmonieux de la culture de leur peuple face aux défis de la modernité.

Texte et photos : Linh Thao - Minh Duc/VNA/CVN