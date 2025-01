Dakar-2025 : Moraes et Sanders gagnent une 7e étape confuse

Le Brésilien Lucas Moraes en auto et l'Australien Daniel Sanders en moto ont gagné dimanche la 7 e étape du Dakar-2025 en Arabie saoudite, ternie par une confusion sur le parcours des autos.

Photo : AFP/VNA/CVN

En raison d'une erreur au kilomètre 158 du tracé des autos dans le "roadbook", le guide d'itinéraire des participants, la tête de la course s'est égarée hors du parcours.

Perdant un temps précieux, elle a erré jusqu'à ce qu'un hélicoptère de l'organisation vienne remettre les voitures sur le bon chemin.

En conséquence les organisateurs ont dû effacer les temps sur une section d'un vingtaine de kilomètres du parcours de la spéciale.

"Quand vous voulez faire le roadbook, faites-le bien. Vous devez le vérifier plein, plein de fois. Parce que c'était un désastre, ça a fait courir un gros risque", s'est agacé le Qatarien Nasser al-Attiyah (Dacia) à l'arrivée de la spéciale.

"On était là-bas pour 50 minutes, 50 minutes à tourner en rond (...) On croisait tout le monde qui faisait demi-tour, qui essayait au même endroit que nous mais on avait déjà essayé", a décrit le Belge Guillaume de Mevius (Mini), arrivé parmi les premiers au point litigieux

Malgré la neutralisation de l'ensemble du secteur, les autos ont vu leur ordre de passage chamboulé sur le reste de l'étape.

"Nous on a été dans la poussière pendant 100 bornes mais on avait des traces. Et il y en a d'autres qui ont ouvert mais qui n'étaient pas censés ouvrir", a dit de Mevius.

L'étape, une boucle autour d'Al Duwadimi, a été finalement attribuée au Brésilien Lucas Moraes sur Toyota avec un chrono de 4 h 01 min 49 sec, suivi du Suédois Mattias Ekström à 7 min 41 sec et de l'Américain Mitchell Guthrie à 9 min 28 sec, tous deux sur Ford.

Price et Sunderland abandonnent

Au classement général provisoire, le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota) se maintient en tête mais n'a plus que 21 sec d'avance sur le Saoudien Yazeed al-Rajhi (Overdrive).

Le troisième, Mattias Ekström, accuse 10 min 25 sec de retard.

La catégorie auto a enregistré l'abandon pour "raisons médicales" du duo Toby Price et Sam Sunderland, chacun double vainqueur du Dakar en moto. Ils s'étaient associés cette année pour passer chez les autos.

Photo : AFP/VNA/CVN

Chez les deux roues, le motard australien Daniel Sanders a assis davantage sa domination sur sa catégorie en remportant sa 5e victoire dans une spéciale depuis le début de la course le 3 janvier.

Le pilote KTM de 30 ans a accru son avance au classement général provisoire en terminant la spéciale de 412 km autour d'Al Duwadimi en 04 h 10 min 33 sec. Le 2e, l'Espagnol Tosha Schareina, est à 15 min 33 sec et le Français Adrien Van Beveren (3e) à 26 min 07 sec.

"C’était une étape très rapide, technique au début. Il y a eu beaucoup de pluie, on avait donc de belles traces bien visibles, qui nous permettaient de rectifier les erreurs ou les mini détours que ceux de devant ont pris. La vitesse était bonne, la concentration était bonne, la tête aussi", a déclaré l'Australien à l'arrivée.

Le jeune Espagnol Edgar Canet (KTM), 19 ans, obtient le deuxième meilleur temps du jour à 3 min 36 sec. Schareina (Honda) lui emboîte le pas pour la troisième place, neuf secondes derrière.

AFP/VNA/CVN