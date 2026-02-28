Cyclisme : Paul Seixas de retour en Ardèche, terre de son premier exploit

Grand espoir du cyclisme français, Paul Seixas retrouve samedi 28 février, à l'occasion des Boucles Drôme Ardèche, les routes sur lesquelles il a signé un podium lors des Championnats d'Europe en octobre dernier, à seulement 19 ans.

Les quatre ascensions du Val d'Enfer au parcours de la Faun Ardèche Classic samedi 28 février devraient rappeler de bons souvenirs au jeune prodige de la formation Décathlon CMA-CGM. C'est sur ces pentes raides (1,7 km à 9,3%) qu'il s'était défait de l'Italien Christian Scaroni pour aller décrocher le bronze derrière les intouchables Tadej Pogacar et Remco Evenepoel.

"C'est sûr que c'est une émotion particulière de revenir sur ces routes, se rappeler comment ça s'est fait. C'est peut-être le plus beau moment que j'ai vécu sur le vélo dans ma jeune carrière", a reconnu Paul Seixas lors d'un point-presse vendredi 27 février.

Rentré ce jour-là dans la "cour des grands" - selon le grimpeur d'UAE Pavel Sivakov, son coéquipier en équipe de France -, le Lyonnais avait une semaine plus tard clos en beauté sa première saison chez les professionnels en prenant la septième place du Tour de Lombardie, le premier "Monument" auquel il participait.

Et après une préparation hivernale intense bouclée en altitude dans la Sierra Nevada, Seixas a brillé dès sa rentrée en décrochant sa première victoire professionnelle la semaine dernière sur les routes du Tour d'Algarve au Portugal.

"Jouer la gagne"

Ce succès, acquis lors d'une arrivée au sommet devant deux des meilleurs coureurs du peloton, l'Espagnol Juan Ayuso et le Portugais Joao Almeida, là où Pogacar avait lui aussi remporté sa première victoire en 2019, a achevé de conférer à Paul Seixas un nouveau statut.

"Forcément, les coureurs me connaissent plus, je ne suis plus un anonyme dans le peloton et ça aide beaucoup pour le placement", a confié celui qui sera un des favoris au départ samedi 28 février.

Face à lui dans le final, le jeune Français devrait retrouver son compatriote Romain Grégoire (Groupama-FDJ), vainqueur l'an dernier, et les leaders des formations World Tour présentes ce week-end, comme Jan Christen (UAE) et Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ou encore Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike).

"On va essayer de jouer la gagne. Normalement je suis le leader de l'équipe. J'ai des coureurs solides avec moi pour m'emmener et essayer de jouer la victoire. Il y aura Aurélien (Paret-Peintre) et Nicolas (Prodhomme) à mes côtés et on verra comment on joue tous les trois", a imaginé Seixas.

En l'absence de Pogacar et Evenepoel, amateurs de raids solitaires toujours plus longs pour s'adjuger la victoire, les favoris pourraient s'expliquer dans les deux dernières ascensions du Val d'Enfer, situées respectivement à 25 et 6 kilomètres de l'arrivée.

À l'inverse de la majorité des leaders engagés samedi, Paul Seixas ne sera en revanche pas au départ dimanche 1er mars de la Faun Drôme Classic, dont l'arrivée en bosse devrait correspondre aux puncheurs comme son coéquipier Paul Lapeira ou l'Irlandais Ben Healy (EF Education Easypost).

Le jeune grimpeur prendra dans les prochains jours la direction de l'Italie pour disputer les Strade Bianche (7 mars), sa première course de niveau World Tour de la saison, avant un enchaînement Tour du Pays basque, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège (26 avril), le deuxième monument de sa carrière.

Programme Samedi 28 février : Faun Ardèche Classic, 188 km, 3.347 m de dénivelé positif. Dimanche 1er mars : Faun Drôme Classic, 185 km, 2.400 m de dénivelé positif.





