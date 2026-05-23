Espagne : les enjeux de la dernière journée de Liga

Adieux de Griezmann et Lewandowski, Mbappé de retour au Bernabéu, lutte pour le maintien, dernières places européennes à décrocher... Voici les enjeux de la 38 e et ultime journée de Liga.

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Dernière danse pour Griezmann, Lewandowski et Carvajal

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Après deux hommages reçus devant leur public de la part de leurs supporters, l'attaquant français Antoine Griezmann, 35 ans, et le buteur polonais Robert Lewandowski, 37 ans, vont disputer samedi et dimanche leur dernier match avec l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, déjà sacré champion.

Ils quitteront l'Espagne cet été avec le statut de "légende" de leur équipe, Griezmann pour Orlando aux États-Unis, Lewandowski sans destination connue pour l'instant même s'il était annoncé du côté d'Al-Hilal en Arabie saoudite.

Au Real Madrid, le capitaine emblématique Dani Carvajal, 34 ans, jouera également ses dernières minutes sous le maillot merengue avec lequel il a décroché 27 trophées dont six Ligue des champions, quatre Liga et deux Coupes du Roi.

Son entraîneur et ex-coéquipier Alvaro Arbeloa, arrivé en janvier pour remplacer Xabi Alonso, vivra aussi son dernier match sur le banc de la Maison Blanche, au terme d'un intérim infructueux de quatre mois.

Mbappé en mission rachat au Bernabéu

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Sifflé lors de son retour au stade Santiago Bernabéu la semaine passée et de plus en plus critiqué pour son attitude jugée trop individualiste, Kylian Mbappé tentera de reconquérir le public madrilène face à l'Athletic Bilbao (12e), avant de rejoindre Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France.

Le dernier objectif d’une saison frustrante pour le capitaine des Bleus, condamné à une deuxième saison sans titre majeur avec le Real malgré ses 41 buts en 42 matches toutes compétitions confondues.

Mbappé, toujours meilleur buteur de Liga, tentera de sceller son deuxième trophée de "Pichichi" consécutif, comme maigre lot de consolation. Avec 24 buts en 30 rencontres, il devance de deux longueurs l'attaquant kosovare de Majorque Vedat Muriqi (22).

Course à l'Europe

Si l'on connaît déjà les cinq équipes qualifiées pour la Ligue des champions -- FC Barcelone, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Betis Séville -, le suspense reste entier pour la C3 et la C4, avec seulement trois points d'écart entre Getafe (7e) et Bilbao (12e).

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Entre eux deux, le Rayo Vallecano (8e), Valence (9e), la Real Sociedad (10e) et même l'Espanyol Barcelone (11e) peuvent encore espérer se qualifier, tandis que le Celta Vigo (6e), est bien parti pour retrouver la Ligue Europa une deuxième saison de suite.

Villarreal et l'Atlético Madrid, à égalité de points avec 69 unités, s'affronteront dimanche 24 mai dans un choc pour la troisième place, même si leur qualification en C1 est déjà assurée.

Gérone en danger

En bas de tableau, le promu Oviedo (20e), déjà relegué, attend de savoir qui de Majorque (19e), Gérone (18e), Elche (17e), Osasuna (16e) ou Levante (15e) l'accompagnera en deuxième division.

Gérone, qui disputait encore la Ligue des champions l'an dernier, jouera sa survie sur sa pelouse justement face à Elche, autre promu de la saison passée.

En cas de succès du petit club catalan, de Majorque contre Oviedo, de défaites d'Osasuna à Getafe et de Levante à Séville contre le Betis, on pourrait avoir quatre équipes à égalité de points (42) au terme de cette 38e et ultime journée: Levante, Osasuna, Elche et Majorque, qui seraient alors départagées en fonction de leurs résultats dans les confrontations directes, et de la différence de buts particulière.

AFP/VNA/CVN