Play-offs NBA : les Knicks, supérieurs aux Cavaliers, mènent 2-0

Après leur remontée fantastique du match 1 achevée en prolongation, les New York Knicks ont enchaîné un deuxième succès 109-93 bien plus tranquille face aux Cleveland Cavaliers le 21 mai afin de mener 2-0 en finale de conférence Est NBA.

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La franchise new-yorkaise et ses bouillants supporters fait désormais clairement figure de favorite pour atteindre sa première finale NBA depuis 1999, et tenter de décrocher un premier titre depuis 1973.

Les Knicks n'ont plus perdu depuis qu'ils ont été menés 2-1 au premier tour par les Atlanta Hawks, remportant neuf matches de suite en play-offs!

Après une remontée historique de 22 points dans le 4e quart-temps le 19 mai, le match du 21 mai a été bien plus maîtrisé, avec un bon départ de Karl-Anthony Towns (18 points, 13 rebonds).

Les locaux menaient 53-49 à la pause avant de voir Josh Hart, habitué aux tâches de l'ombre, réussir sa meilleure soirée de play-offs à la table de marque avec 26 points, 4 rebonds et 7 passes.

"Je n'ai aucun égo, je l'ai effacé de mon coeur il y a longtemps", a réagi Hart, par rapport à son rôle habituel plus modeste.

"Il est un exemple parfait de joueur qui influence un match", parfois hors des statistiques, a loué Towns.

Brunson record à la passe

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Jalen Brunson n'a lui pas eu besoin d'enfiler son costume de héros : souvent pris à deux par les "Cavs", il a assuré à la distribution avec 19 points et 14 passes, son record en play-offs.

"C'est ce que font les grands joueurs, ils savent lire ce que le jeu leur offre n'est-ce pas ?", a salué le coach adverse Kenny Atkinson, qui a aimé sa défense sur le meneur avant la pause "en limitant son nombre de ballons".

Les Knicks ont infligé en début de 3e quart-temps un sévère run de 18 points consécutifs aux Cavaliers, qui avaient pu compter sur Evan Mobley en début de partie (14 pts). L'intérieur polyvalent n'a pas pris un seul tir après la pause.

"Notre défense a été assez bonne, surtout considérant leur talent offensif. En attaque on doit jouer encore plus vite (...) on l'a mieux fait ce soir", a déclaré le coach des Knicks, Mike Brown.

Donovan Mitchell a aidé les visiteurs à revenir à 8 points dans le dernier quart-temps, avant que les Knicks ne se détachent très largement.

Les locaux ont largement dominé dans la raquette (58 points à 40), et les Cavaliers ont été affreusement maladroits, que ce soit de loin (9 sur 35 à 25,7%) ou de près avec 10 lancers francs ratés (sur 32).

James Harden a compilé 18 points et 6 rebonds et leur shooteur habituel Sam Merrill a complètement raté la cible (4 points, 0 sur 7 de loin).

Les Cavaliers accueilleront les deux prochains matches le 23 mai et le 25 mai dans l'Ohio, où ils tenteront de se relever d'un déficit de 2-0, comme ils avaient su le faire au tour précédent face aux Detroit Pistons.

La finale de la conférence Est de la NBA se joue au meilleur de 7 matches.

AFP/VNA/CVN