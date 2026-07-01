Coopération entre le Comité de l’ASEAN à Canberra et le ministère australien de l’Intérieur

Le 29 juin, l’ambassadeur Pham Hùng Tâm, président du Comité de l’ASEAN à Canberra (ACC), et le ministre australien de l’Intérieur, Tony Burke, ont coprésidé une séance de travail entre l’ACC et le ministère australien de l’Intérieur, en présence des chefs des missions diplomatiques des pays de l’ASEAN et des responsables des principaux services de ce ministère.

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Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l’ambassadeur Pham Hùng Tâm s’est félicité de la disponibilité du ministre Tony Burke à échanger avec les représentants de l’ACC, soulignant que cette rencontre intervenait dans un contexte de développement soutenu des relations entre l'ASEAN et l'Australie dans tous les domaines, notamment ceux relevant des compétences du ministère de l’Intérieur.

Les représentants de l’ASEAN ont abordé divers sujets tels que les accords de reconnaissance mutuelle de la main-d’œuvre qualifiée, la coopération en matière de cybersécurité, la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Une attention particulière a été portée aux mécanismes de délivrance de visas par l’Australie aux pays aséaniens.

Au nom de l’ASEAN, l’ambassadeur Pham Hùng Tâm a proposé à la partie australienne de prolonger de deux à trois ans la durée du séjour autorisé pour les étudiants de l’ASEAN ayant achevé un master professionnel en Australie afin qu'ils puissent y travailler. Il a également sollicité une exemption prochaine de visa de transit pour les citoyens vietnamiens, à l’instar de ce qui est appliqué à certains autres pays de l'ASEAN.

Les représentants de l’ACC ont par ailleurs invité l’Australie à faciliter davantage la délivrance de visas aux étudiants et aux touristes, ainsi qu’à ouvrir l’accès à certaines catégories de visas aux pays de l’ASEAN qui n’y sont pas encore éligibles, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et du programme vacances-travail.

Pour sa part, le ministre Tony Burke a pris note des propositions formulées par l’ACC, réaffirmant que l’Australie accordait une priorité élevée au renforcement de ses relations avec l’Asie du Sud-Est. Il a appelé à intensifier la coopération dans des domaines tels que la cybersécurité, la lutte contre la criminalité transnationale, la protection des infrastructures critiques et la gestion des flux migratoires.

Le ministre australien a également exprimé le souhait de voir le Partenariat stratégique global ASEAN - Australie se renforcer davantage, notamment à travers une coopération accrue entre les services chargés de l’application de la loi des deux parties.

VNA/CVN