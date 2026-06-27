La Thaïlande propose une loi ASEAN sur les semi-conducteurs

La Thaïlande a proposé la création d'une Loi ASEAN sur les semi-conducteurs (ASEAN CHIPS Act) afin de favoriser l'émergence d'un écosystème régional intégré, de renforcer les chaînes d'approvisionnement et d'accroître la compétitivité de l'ASEAN dans une industrie stratégique à l'échelle mondiale.

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Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

La Thaïlande a proposé l’élaboration d’une Loi ASEAN sur les semi-conducteurs (ASEAN CHIPS Act) afin de favoriser la création d’un écosystème régional intégré dans ce secteur stratégique et de renforcer la compétitivité de l’ASEAN sur le marché mondial.

Cette initiative a été présentée par le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais de l’Enseignement supérieur, des Sciences, de la Recherche et de l’Innovation, le professeur Yotchanan Wongsawat, lors de la 22ᵉ Réunion des ministres de l’ASEAN chargés des Sciences, des Technologies et de l’Innovation (AMMSTI-22), tenue le 26 juin à Vientiane, au Laos.

Selon M. Yotchanan, la Thaïlande a achevé une première version du projet, qui sera prochainement soumise à l’examen des hauts responsables de l’ASEAN.

Cette proposition vise à renforcer l’intégration des chaînes d’approvisionnement régionales en semi-conducteurs, à développer une main-d’œuvre hautement qualifiée, à mutualiser les infrastructures de recherche, à établir un réseau de centres d’excellence et à harmoniser les normes du secteur à travers la création d’un Conseil des semi-conducteurs de l’ASEAN.

Lors de la réunion, le représentant thaïlandais a estimé que l'ASEAN devait abandonner une approche de développement fragmentée au profit d'un écosystème régional unifié, afin d'améliorer sa compétitivité dans un contexte de profondes mutations des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Par ailleurs, la Thaïlande a réaffirmé son soutien au Plan d’action de l’ASEAN pour les sciences, les technologies et l’innovation (APASTI) 2026-2035. Elle a également appelé à renforcer la coopération régionale dans des domaines clés tels que la santé, l’intelligence artificielle (IA), les technologies spatiales et l’innovation.

VNA/CVN