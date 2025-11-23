Compter sur ses doigts, étape essentielle pour l'apprentissage du calcul

Compter sur ses doigts est une étape importante dans l'apprentissage du calcul, avance une nouvelle étude, selon laquelle les jeunes enfants qui utilisent cette technique ont par la suite plus de facilité à additionner mentalement.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Dénombrer avec ses doigts pour savoir combien font 3+2 est une stratégie courante, mais parfois découragée, chez les petits écoliers.

Dans une enquête menée en France en 2023, 20% des enseignants en maternelle et 30% de ceux de CP y voyaient un signe que l'élève avait des problèmes à comprendre les concepts numériques, rappellent les autrices de cette étude publiée récemment par l'American Psychological Association.

"Les craintes qu'on a en tant que parent ou qu'enseignant, c'est que l'enfant reste bloqué à ce stade-là" et ne soit pas capable d'effectuer des calculs plus complexes, explique Catherine Thevenot, principale autrice et professeure de psychologie du développement cognitif à l'Université de Lausanne.

"En fait, c'est grâce au calcul sur les doigts que les enfants vont pouvoir internaliser" le processus, poursuit la chercheuse. Dans leur étude, elle et sa collègue Marie Krenger ont suivi 211 enfants suisses âgés de 4 ans et demi à 7 ans et demi.

Deux fois par an, elles leur ont demandé de résoudre jusqu'à trois séries d'opérations de difficulté croissante : additionner deux chiffres entre 1 et 5, un chiffre entre 1 et 5 à un autre entre 6 et 9, puis deux chiffres entre 6 et 9. Et ont observé si les enfants utilisaient leurs doigts pour y parvenir.

"Premier outil"

Elles ont constaté que le comptage sur les doigts atteignait un pic vers 5 ans et demi/6 ans. Jusqu'à 5 ans, davantage d'enfants additionnaient sans leurs doigts que l'inverse. À 6 ans et demi, 92% des enfants avaient utilisé leurs doigts au moins une fois lors des tests.

À 7 ans et demi, 43% étaient des "ex-compteurs sur les doigts", c'est-à-dire qu'ils les avaient utilisés lors des tests précédents mais ne le faisaient plus. 50% les utilisaient encore et seulement 7% ne les avaient jamais utilisés.

Les doigts sont "le premier outil" qui va permettre à l'enfant de "marquer la quantité", souligne Mme Thevenot, qui a publié cet été Des mythes en maths sur l'apprentissage des mathématiques.

Quand on demande à un enfant de dénombrer une collection de trois objets, "il y a toute une phase du développement où il pense que le +3+ correspond au troisième objet et pas du tout aux trois objets de la collection", explique la chercheuse.

En comptant sur ses doigts, "il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, il le ressent dans son corps : chaque fois qu'il lève un nouveau doigt, la quantité augmente", poursuit-elle.

L'enfant doit aussi intégrer le principe de "correspondance terme à terme", c'est-à-dire "qu'il y a un mot pour un objet", ajoute Mme Thévenot. "Sur les doigts, c'est extrêmement évident : chaque fois qu'il dit un mot, il lève un doigt".

Les enfants qui comptent sur leurs doigts ont "déjà commencé à construire ces principes-là" et, à force de pratique, vont progressivement passer à "des stratégies de plus en plus mentales". Par exemple, en visualisant 3 doigts d'une main et 4 doigts de l'autre pour additionner 3+4, puis en levant les 5 doigts de la première main avant de continuer à compter sur la suivante.

Dans l'étude, les enfants les plus performants étaient les "ex-compteurs". Dès 6 ans, ces anciens utilisateurs surpassaient à la fois ceux qui n'avaient jamais compté sur leurs doigts et ceux qui continuaient à le faire.

Les enfants les moins performants étaient ceux qui n'avaient jamais compté sur leurs doigts. Si compter sur ses doigts est un comportement "plutôt naturel", certains enfants ne vont en effet pas y recourir d'eux-mêmes et "on peut le leur enseigner", souligne Mme Thevenot. Et si à 7 ans et demi, un enfant continue à utiliser ses doigts, "c'est qu'il a encore besoin de ce stade pour plein de raisons. Il faut le laisser faire", estime-t-elle.

