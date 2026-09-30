France

Club Dorothée et Les Guignols favoris des téléspectateurs sur les 40 dernières années

Antoine de Caunes, Karine Le Marchand, et aussi "Club Dorothée", "Les Guignols de l'info" ou "The Voice" sont les animateurs et programmes préférés des Français sur les 40 dernières années, selon un sondage pour l'anniversaire de Télé-Loisirs.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'ancien trublion du PAF Antoine de Caunes, qui présente toujours une émission sur le cinéma sur Canal+, a été placé en tête des meilleurs animateurs, devant Nagui (France Télévisions) et Jean-Luc Reichmann (TF1), parmi une liste de quinze personnalités soumise par sondage.

Pour sa part, Karine Le Marchand, animatrice de "L'amour est dans le pré" depuis seize ans sur M6, a été préférée à Faustine Bollaert, figure de France 2, et Laurence Boccolini, désormais sur W9.

"Club Dorothée" (de 1987 à 1997 sur TF1) est désignée meilleure émission jeunesse des quarante dernières années, devant "C'est pas sorcier" et "Récré A2", deux émissions du service public.

Dans la catégorie des programmes humoristiques, ce sont "Les Guignols de l'Info" (de 1988 à 2018 sur Canal+) qui ressortent, devançant "Un gars, une fille" (France 2) et "Scènes de ménages" (M6).

Le titre de meilleur divertissement revient à "Fort Boyard" (depuis 1990, sur France 2), devant "Les Enfoirés" (TF1) et "Champs-Élysées" (France 2).

Parmi les télécrochets, "The Voice" (depuis 2012 sur TF1) ressort en tête, suivi de la "Star Academy" (TF1) et "Nouvelle Star" (M6).

Ces "Télé-Loisirs Awards", qui comptent au total quinze catégories, ont été attribués mardi soir après une enquête de l'institut CSA du 19 au 21 mai, auprès d'un échantillon de 1.004 personnes, représentatif de la population française de 18 ans et plus (méthode des quotas).

Le magazine Télé-Loisirs, propriété de Prisma Média dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, a lancé en 2024 des récompenses annuelles.